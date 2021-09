Le Sporting Kansas City montre sa puissance après avoir battu Minnesota United (4-0)

16/09/2021 à 04h36 CEST

Les Ville sportive de Kansas consolidé une belle victoire après avoir battu 4-0 à Minnesota United pendant le match qui s’est déroulé dans le Parc de la miséricorde des enfants ce jeudi. Les Ville sportive de Kansas est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 2-0 contre le le feu de Chicago. Du côté de l’équipe du Minnesota, le Minnesota United perdu par un résultat de 1-0 lors du match précédent contre le Sondeurs de Seattle. Après le résultat obtenu, l’équipe de Kanseño est restée à la tête de la Major League Soccer, tandis que le Minnesota United classé septième à la fin du match.

La rencontre a bien commencé pour lui Ville sportive de Kansas, qui a tiré le coup de canon sur le Parc de la miséricorde des enfants avec un peu de Shelton à 14 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Kanseño a augmenté, qui a pris ses distances en établissant 2-0 grâce à un but de Salloi à 36 minutes. Il a marqué plus tard le Ville sportive de Kansas, qui a accru les écarts en portant le score à 3-0 grâce à un penalty maximum de Russel quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45, concluant la première période avec un score de 3-0.

La deuxième mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe de Kanseño, qui a augmenté son avantage avec un but de Duc à la 52e minute, terminant ainsi le match avec le résultat 4-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Ville sportive de Kansas a donné accès à Coiffeur, Harris et Davis pour Salloi, Shelton et Espinoza, Pendant ce temps, il Minnesota United a donné le feu vert à Buissons de roses, Raitala, Kallman et Dieu pour Il y a, j, Fragapane et Adi.

Dans le match, l’arbitre a donné un carton jaune à l’équipe du Minnesota. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Fragapane.

Après la fin de la réunion, le Ville sportive de Kansas occupait la première place de la compétition avec 46 points, dans une place d’accès direct aux demi-finales de conférence, tandis que le Minnesota United il s’est positionné à la septième place avec 31 points, occupant une place d’accès à une place de playoffs pour le championnat.

Fiche techniqueSports de Kansas City :Melia, Fontàs, Ilie, Martins, Zusi, Mauri, Espinoza (Davis, min.89), Duke, Shelton (Harris, min.87), Salloi (Barber, min.83) et RussellMinnesota United :Miller, Dibassy, ​​Boxall, j (Raitala, min.58), Métanire, Trapp, Hayes (Rosales, min.58), Hunou, Fragapane (Kallman, min.58), Finlay et Adi (Lod, min.67 )Stade:Parc de la miséricorde des enfantsButs:Shelton (1-0, min. 14), Salloi (2-0, min. 36), Russell (3-0, min. 45) et Duke (4-0, min. 52)