Le Sporting Kansas City remporte la victoire contre Houston Dynamo (4-2)

10/04/2021 à 00:00 CEST

Les Ville sportive de Kansas gagné 4-2 contre Dynamo de Houston lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Parc de la miséricorde des enfants. Les Ville sportive de Kansas est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 1-3 contre le FC Dallas. Du côté de l’équipe de Houston, le Dynamo de Houston il a été battu 2-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Minnesota United. Après le résultat obtenu, le Ville sportive de Kansas est resté leader de la Major League Soccer, tandis que le Dynamo de Houston Il était à la douzième place à la fin du duel.

La première équipe à marquer a été l’équipe Kanseño, qui a libéré la lumière grâce à un but de pénalité maximale de Russel À la 16e minute, l’équipe de Kanseño s’est de nouveau jointe, augmentant les différences en portant le score à 2-0 grâce à un but de Salloi à la 26e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 2-0.

La deuxième période a commencé d’une excellente façon pour les Dynamo de Houston, qui a coupé les distances dans la lumière grâce à un but de Picault à la minute 51. Cependant, le Ville sportive de Kansas il a pris ses distances avec un peu de En quelque sorte à 57 minutes. Mais plus tard un peu de Quintero réduit la différence pour l’équipe de Houston à la minute 76. Cependant, le Ville sportive de Kansas augmenté le score avec un nouveau but de Russel, qui a ainsi réalisé un doublé au bord de la fin, dans le 90, terminant la confrontation sur un résultat final de 4-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Ville sportive de Kansas de Pierre Vermes soulagé Brillant, Duc et Espinoza pour Shelton, Walter et En quelque sorte, tandis que le technicien du Dynamo de Houston, Davy Arnaud, a ordonné l’entrée de Maxi Urruti, couronner, Pasher et Mémo Rodriguez fournir Junqua, Cérén, Baird et Véra.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Zusi par le Ville sportive de Kansas déjà Junqua, Hadebe et Véra par l’équipe de Houston.

Les Ville sportive de Kansas de Pierre Vermes mène le tournoi avec 52 points, au lieu d’un accès direct aux demi-finales de conférence, tandis que l’équipe dirigée par Davy Arnaud il a été placé à la douzième place avec 27 points.

Fiche techniqueSports de Kansas City :Melia, Fontàs, Ilie, Martins, Zusi, Mauri, Kinda (Espinoza, min.78), Walter (Duke, min.73), Salloi, Shelton (Pulido, min.59) et RussellDynamo de Houston :Nelson, Hadebe, Figueroa, Parker, Cerén (Corona, min.32), Vera (Memo Rodríguez, min.79), Quintero, Junqua (Maxi Urruti, min.32), Dorsey, Baird (Pasher, min.61) et PicaultStade:Parc de la miséricorde des enfantsButs:Russell (1-0, min. 16), Salloi (2-0, min. 26), Picault (2-1, min. 51), Kinda (3-1, min. 57), Quintero (3-2, min. 76) et Russell (4-2, min. 90)