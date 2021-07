Le Sporting Kansas City remporte la victoire contre LA Galaxy en seconde période (0-2)

05/07/21 à 6h36 CEST

le Ville sportive de Kansas a remporté le Galaxie 0-2 lors du match joué ce lundi dans le Centre StubHub. le LA Galaxie Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Tremblements de terre de San José (1-3) et l’autre avant lui Whitecaps de Vancouver (1-2). Du côté de l’équipe Kanseño, le Ville sportive de Kansas il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Los Angeles FC et le Rapides du Colorado, par 2-1 et 3-1 respectivement. Après le match, l’équipe de Los Angeles est troisième, tandis que le Ville sportive de Kansas est deuxième à la fin du duel.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Kanseño, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Russel à la 81e minute. Ville sportive de Kansas, ce qui a augmenté le score grâce à un peu de Shelton quelques instants avant le coup de sifflet final, à 90, terminant ainsi le match avec le résultat 0-2.

Le technicien de la Galaxie, Greg Vanney, a donné accès au champ à Saldana, Dunbar, Perez Oui Klještan remplacement Coulibaly, Zubak, Araujo Oui Grand-père, tandis que de la part du Ville sportive de Kansas, Pierre Vermes remplacé Isimat-Mirin pour Russel.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes, un pour Villafaña, de l’équipe de Los Angeles et une pour Salloi, de l’équipe kanseño.

Avec cette défaite d’après-match, le LA Galaxie Il a été classé troisième au classement avec 21 points, également en position de qualification pour une place en séries éliminatoires pour le titre. le Ville sportive de Kansas, quant à lui, il a terminé deuxième avec 25 points, au lieu d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le championnat.

Fiche techniqueLA Galaxie :Bond, Nick Depuy, Coulibaly (Saldana, min.40), Villafaña, Araujo (Pérez, min.86), Raveloson, Lletget, Víctor Vázquez, Cabral, Grandsir (Klještan, min.86) et ChicharitoSports de Kansas City :Melia, Fontàs, Ilie, Martins, Zusi, Gianluca Busio, Hernandez, Espinoza, Salloi, Shelton et Russell (Isimat-Mirin, min. 92)Stade:Centre StubHubButs:Russell (0-1, min. 81) et Shelton (0-2, min. 90)