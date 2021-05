Le Sporting Kansas City remporte la victoire contre les Whitecaps de Vancouver avec une victoire (3-0)

16/05/2021 à 22:08 CEST

le Sporting Kansas City a battu le Whitecaps de Vancouver lors de la dernière réunion tenue dans le Parc de la miséricorde des enfants, qui s’est terminé par un score de 3-0. le Sporting Kansas City est arrivé avec l’intention de retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Houston Dynamo par un score de 1-0. Du côté de l’équipe de Vancouver, le Whitecaps de Vancouver il a été battu 1-0 dans le dernier match qu’il a joué contre le Minnesota United. Avec ce bon résultat, le Whitecaps de Vancouver est huitième à la fin du duel, tandis que le Sporting Kansas City est troisième.

La première partie du duel a commencé de manière favorable pour lui Sporting Kansas City, qui a tiré le pistolet de départ sur le Parc de la miséricorde des enfants grâce à un peu de Salloi dans la minute 28. Plus tard, l’équipe du kanseño a marqué, augmentant le score avec un but du point de penalty de Brillant à la minute 31, concluant la première période avec un résultat de 2-0.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Sporting Kansas City, qui a élargi les différences avec un nouveau Brillant, complétant ainsi un doublé à 58 minutes. Enfin, le match s’est terminé par un 3-0 dans la lumière.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Sporting Kansas City qui sont entrés dans le jeu étaient Walter, Lindsey, Harris Oui Duc remplacer En quelque sorte, Zusi, Espinoza Oui Brillant, tandis que les changements dans le Whitecaps de Vancouver Ils étaient Baldisimo, Habibullah, marron, Godoy Oui Bair, qui est entré pour remplacer Raposo, Caio Alexandre, Jakob Nerwinski, Veselinovic Oui Laisse-moi.

L’arbitre a décidé d’avertir quatre joueurs. De la part des joueurs de la Sporting Kansas City le carton jaune est allé à Je ments, En quelque sorte Oui Espinoza et par le Whitecaps de Vancouver réprimandé Cornélius.

Avec cette victoire, le Sporting Kansas City parvient à monter à 10 points et reste en position de qualification pour une place en séries éliminatoires pour le championnat, tandis que le Whitecaps de Vancouver continue avec sept points.

Fiche techniqueSporting Kansas City:Melia, Fontàs, Ilie, Martins, Zusi (Lindsey, min.74), Espinoza (Harris, min.88), Gianluca Busio, Kinda (Walter, min.67), Shelton, Pulido (Duke, min.88) et SalloiWhitecaps de Vancouver:Crépeau, Cornelius, Veselinovic (Godoy, min.80), Gutiérrez, Jakob Nerwinski (Brown, min.61), Caio Alexandre (Habibullah, min.60), Bikel, Caicedo, Raposo (Baldisimo, min.36), Cavallini et Dájome (Bair, min. 80)Stade:Parc de la miséricorde des enfantsButs:Salloi (1-0, min.28), poli (2-0, min.31) et poli (3-0, min.58)