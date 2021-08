Le Sporting Kansas City sauve un point contre Portland Timbers (1-1)

in

19/08/2021 à 04h36 CEST

Le Ville sportive de Kansas et le Bois de Portland à égalité avec un dans le match disputé ce jeudi dans le Parc de la miséricorde des enfants. Le Ville sportive de Kansas est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-2 contre le FC Dallas. Pour sa part, Bois de Portland perdu par un résultat de 2-6 dans le duel précédent contre le Sondeurs de Seattle. Après le résultat obtenu, l’équipe Kanseño est deuxième après la fin du match, tandis que le Bois de Portland est septième.

La première partie de match a commencé de manière positive pour l’équipe de Portland, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de mûre à la 18e minute, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 0-1.

Après la mi-temps de la rencontre est venu le but de l’équipe de Kanseño, qui a fait match nul grâce au but de Salloi près de la conclusion, dans le 90. Enfin, le match s’est terminé par un 1-1 à la lumière.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Ville sportive de Kansas qui sont entrés dans le jeu étaient Shelton remplacement Espinoza, tandis que les changements dans le Bois de Portland Ils étaient Chara, Bonilla, Blanc, Fochive Oui Valéri, qui est entré pour remplacer Asprilla, Van Rankin, mûre, Loria Oui Zambrano.

L’arbitre du match a montré six cartons jaunes. Des deux équipes, Salloi Oui Brillant du Ville sportive de Kansas Oui Chara, Van Rankin, Bonilla Oui Valéri L’équipe de Portland a reçu un carton jaune.

Après cette égalité en fin de match, le Ville sportive de Kansas il s’est classé deuxième du tableau avec 38 points, occupant une place qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le titre. Pour sa part, Bois de Portland avec ce point, il a obtenu la septième place avec 24 points, avec une position d’accès à une place en séries éliminatoires pour le championnat à la fin du match.

Fiche techniqueSports de Kansas City :Melia, Fontàs, Ilie, Martins, Zusi, Espinoza (Shelton, min. 80), Kinda, Walter, Salloi, Pulido et RussellBois de Portland :Steve Clark, & Zcaron;upari & cacute;, Loria (Fochive, min.64), Bravo, Van Rankin (Bonilla, min.46), Chará, Tuiloma, Paredes, Zambrano (Valeri, min.70), Mora (Blanco , min. 64) et Asprilla (Chará, min. 46)Stade:Parc de la miséricorde des enfantsButs:Mora (0-1, min. 18) et Salloi (1-1, min. 90)