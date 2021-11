Le Sporting veut un combat à trois

02/11/2021 à 21h00 CET

Adrià Léon

Le Sporting de Portugal reçoit un Besiktas épuisé par les victimes, y compris celui de Pjanic. Les Turcs arrivent à Lisbonne avec la certitude qu’une défaite les laisserait presque sans options, même de atteindre la troisième place avec seulement deux jours de championnat à venir. En effet, si Dortmund rajoutait plus d’unités que Besiktas lors de cette quatrième semaine de compétition, les Turcs seraient mathématiquement sans aucune option pour se qualifier pour les deux premiers.

Les sensations ne sont pas bonnes non plus : il y a tout juste deux semaines, le Sporting a pris d’assaut le parc Vodafone à Istanbul (1-4) pour laisser Besiktas seul en queue de peloton. Et enfin, les hommes de Sergen Yalcin ils viennent de perdre en Super Lig turque où ils sont déjà quatrièmes. Tout le contraire du Sporting, qui ne connaît pas la défaite depuis fin septembre.

Ruben Amorim a presque tous ses hommes disponibles. Seul Tiago Thomas, qui a disputé tous les matches de Ligue des champions jusqu’à présent, n’est pas retenu. En revanche, Sergen Yalcin n’a pas Miralem Pjanic en plus de Rosier, N’Koudou, Hasique et éventuellement Batshuayi, ce qui fera doute jusqu’à la dernière minute.

ALIGNEMENTS PROBABLES

CP Sportif (3-4-2-1) : Adam ; Feddal, Coates, Inácio; Reis, Palhinha, Nunes, Pedro Porro ; Gonçalves, Sarabie ; Paulinho.

Besiktas (4-5-1) : Destanoglu ; Yilmaz, Vida, Welinton, N’Sakala ; Larin, Hutchinson, Souza, Uçan, Ghezzal ; Karaman.