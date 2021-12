Le Spotify Wrapped est là, vous pouvez donc découvrir les chansons que vous avez le plus écoutées cette année | La technologie

L’attente est terminée, le Spotify Wrapped est déjà parmi nous et cette fois il est livré avec un design beaucoup plus élaboré en plus de nous montrer nos préférences musicales.

Le jour est arrivé, les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter sont inondés de captures qui sortent de Spotify. Et, est-ce que, comme chaque année, le service de musique en streaming a lancé son résumé. En cette période annuelle, les utilisateurs peuvent en apprendre beaucoup sur leurs habitudes de consommation.

Les détails sont personnels, bien que Spotify les rend si attrayants qu’en vérité, cela vous donne envie de crier sur les toits la musique que vous écoutez. Cette année, l’application a réussi à s’améliorer lors de la conception de cette section. Les animations sont plus soignées et les couleurs mieux choisies.

Bien que la plus grande surprise soit qu’au fur et à mesure que nous avançons dans la compilation de l’année, différentes chansons de notre bibliothèque sont jouées et qui nous ont accompagnés tout au long de 2021. Les sections de Spotify Wrapped de cette année sont nombreuses, de même que nous allons au début.

Ce qu’il montre dès qu’il commence, ce sont trois chansons qui décrivent différents moments tout au long de l’année et après cela, les minutes du total des auditeurs sont affichées. Dans la capture d’écran qui apparaît dans cet article, vous pouvez voir que dans mon cas, il s’agit de 71 908 minutes. Après ces données, il ne vous reste plus qu’à voir la liste des morceaux les plus écoutés.

Il peut sembler qu’avoir le total des minutes et les chansons les plus écoutées que Spotify Wrapped ne puisse pas vous surprendre, mais maintenant la plateforme de musique en streaming ose également analyser l’aura de chaque personne. La vérité est que c’est quelque chose d’assez étrange et sans grand sens, mais cela semble assez bon au niveau de la conception.

La meilleure chose à propos de Spotify Wrapped est, sans aucun doute, de connaître les chansons qui ont été le plus répétées sur nos écouteurs tout au long de cette année. De plus, une fois visionné en entier, vous pouvez accéder à la playlist qui stocke toutes ces chansons qui nous ont accompagnés tout au long de 2021.