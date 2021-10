Le spray d’ambiance Walmart lié à plusieurs décès et maladies

Un vaporisateur d’ambiance populaire vendu chez Walmart a été associé à plusieurs décès et maladies. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont confirmé mardi que le spray d’aromathérapie infusé d’huiles essentielles Better Homes & Gardens précédemment rappelé avec des pierres précieuses était lié à deux décès et deux maladies. Les cas, impliquant des cas positifs de mélioïdose, ont été documentés depuis mars en Géorgie, au Kansas, au Minnesota et au Texas.

Les résultats interviennent après que Walmart a publié vendredi un rappel pour le spray affectant environ 3 900 bouteilles de sprays d’ambiance. Le CDC a annoncé le même jour qu’une bouteille du spray d’aromathérapie BHG au parfum « Lavande et camomille avec pierres précieuses » avait été testée positive pour Burkholderia pseudomallei. Le CDC a ensuite commencé à travailler pour « confirmer que l’empreinte ADN de la bactérie dans le spray et chez les patients était la même ». Après que des échantillons aient été recueillis au domicile des cas positifs de mélioïdose, le CDC a confirmé mardi qu’un échantillon d’une bouteille au domicile de la victime de Géorgie « correspond génétiquement aux souches bactériennes du patient ».

Burkholderia pseudomallei est une bactérie qui peut causer la mélioïdose. Également connue sous le nom de maladie de Whitmore, la mélioïdose est une maladie infectieuse rare mais grave qui peut infecter les humains ou les animaux. La mélioïdose est plus fréquente dans les climats tropicaux, et seulement environ 12 cas sont signalés dans le monde chaque année. Selon le CDC, la mélioïdose présente un large éventail de signes et de symptômes qui peuvent être confondus avec d’autres maladies et comprennent généralement de la fièvre, de la toux, des douleurs thoraciques, des maux de tête, une détresse respiratoire, des infections cérébrales, des convulsions, etc.

Au milieu des conclusions du CDC, l’agence a confirmé avoir contacté le fabricant du spray en Inde « pour déterminer si les ingrédients du spray en cause ont été utilisés dans d’autres produits », et les scientifiques du CDC continuent d’évaluer l’étendue de la contamination dans d’autres bouteilles et si d’autres les parfums peuvent également être contaminés. Les produits rappelés comprennent : 84140411420 Better Homes and Gardens (BHG) Gem Room Spray Lavender & Camomille; 84140411421 Better Homes and Gardens (BHG) Vaporisateur d’ambiance Gem Citron et mandarine; 84140411422 Better Homes and Gardens (BHG) Gem Room Spray Lavande ; 84140411423 Better Homes and Gardens (BHG) Menthe poivrée en vaporisateur d’ambiance Gem; 84140411424 Better Homes and Gardens (BHG) Gem Room Spray Lime & Eucalyptus; et 84140411425 Better Homes and Gardens (BHG) Gem Room Spray Bois de santal et vanille. Ils ont été vendus dans environ 55 magasins dans 18 États. Le CDC encourage ceux qui ont les sprays à ne pas les jeter dans les égouts ou à les jeter à la poubelle, car cela pourrait provoquer l’établissement de la bactérie et provoquer de futurs cas de mélioïdose aux États-Unis. Le CDC a déclaré qu’il travaillait avec Walmart. « pour s’assurer que les bouteilles retournées sont éliminées correctement et en toute sécurité. »