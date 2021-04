Le Spring Challenge de Google Pay vous paiera pour utiliser réellement la nouvelle application

Lorsque le nouveau Google Pay a été lancé à la fin de l’année dernière, Google a vraiment mis en avant ses fonctionnalités sociales et sa conception de guichet unique pour tous vos besoins de paiement. Maintenant que l’ancienne version de l’application a été dépouillée de la plupart des fonctionnalités, Google présente des moyens de rendre la nouvelle application plus attrayante, ce qui nous amène au nouveau Spring Challenge.

À partir du 12 avril, le Google Pay Spring Challenge offrira des récompenses en cashback pour la réalisation de diverses actions dans la nouvelle application. Lors de l’exécution de tâches telles que la réalisation de transactions, l’envoi de paiements et même la réponse à des quiz amusants, les utilisateurs collecteront de jolis tampons d’animaux dans l’application. Une fois cinq timbres collectés, les utilisateurs recevront un crédit de 30 USD sur leur solde Google Pay.

Non seulement les utilisateurs ont la chance de gagner du cashback, mais le Spring Challenge est social par nature, permettant aux gens de partager et d’échanger les timbres de collection avec des amis …. Alors que les gens explorent toutes les fonctionnalités intéressantes incluses dans Google Pay, les défis et les objets de collection les timbres rappellent que les paiements et la gestion de l’argent ne doivent pas être ennuyeux.