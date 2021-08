Le sprinteur olympique américain Erriyon Knighton, tout juste 17 ans, s’apprête à briller .

Erriyon Knighton n’est pas assez vieux pour trinquer à ses victoires avec du champagne – ou quoi que ce soit d’autre. Il ne peut pas se faire tatouer sans l’approbation d’un parent ou voter ou même se battre pour son pays. Mais aux Jeux olympiques de Tokyo, il courra pour cela – et peut-être même gagnera pour cela.

Le phénomène de Floride s’est présenté pour suivre les fans lorsqu’il a battu les records du monde des moins de 18 ans et des moins de 20 ans d’Usain Bolt au 200 mètres. Le joueur de 17 ans se présentera au reste du monde lorsqu’il participera aux manches éliminatoires de lundi soir à Tokyo, devenant ainsi la plus jeune star de la piste pour l’équipe américaine depuis 1964.

« Je veux dire, j’ai bien fait. Je fais partie d’une équipe à 17 ans, donc je ne peux pas me plaindre », a déclaré Knighton après les essais olympiques américains. “Il n’a pas coulé. Il va probablement s’enfoncer [later]. Mais pour le moment, je suis juste heureux. J’ai l’impression que c’est un vrai grand accomplissement.

Faites-en un de taille olympique. Selon toute vraisemblance, il y en aura bien d’autres.

Après avoir réalisé un 20,11 plus tôt cette saison pour battre la marque des moins de 18 ans établie par Bolt en 2003, Knighton a réalisé un fulgurant 19,88 en demi-finale des essais olympiques pour briser le record du monde des moins de 20 ans détenu par la plus grande star de l’athlétisme de tous les temps.

Erriyon Knighton réagit après avoir remporté sa série éliminatoire des demi-finales du 200 mètres masculin aux essais olympiques..

Le rappel de 19,84 de Knighton lors de la finale – au cours de laquelle il est revenu de la cinquième place (au mieux) en sortant du virage pour terminer troisième – a abaissé son propre record U-20 et lui a laissé le quatrième temps le plus rapide au monde cette année. Et cela l’a marqué comme l’avenir du sprint – peut-être l’avenir pas trop lointain, selon la semaine prochaine.

Seuls deux des trois hommes qui ont couru plus vite que Knighton cette saison sont à Tokyo, il est donc en première position pour remporter une médaille olympique.

« Il n’a pas encore atteint la réalité. J’ai l’impression que lorsque j’y arriverai, cela s’enfoncera. Quand je réaliserai que j’y serai, j’espère que je ferai du bien », a déclaré Knighton à ABC News, avant de modifier cela.

« Je vais faire le bien. »

Il n’y a aucune raison d’en douter. Il n’avait jamais couru de compétition d’athlétisme jusqu’à il y a 2 ans et demi et affrontera les meilleurs du monde lundi même s’il n’a pas encore commencé sa dernière année de lycée.

Naturellement, il y a eu des comparaisons inévitables avec Carl Lewis, un phénomène à son époque d’écolier à Willingboro (NJ) High. Et bien que les comparaisons de Bolt soient injustes, Knighton ne s’en détourne pas. Lorsqu’on lui a demandé l’année dernière s’il comparerait son style de course à quelqu’un, il l’a comparé au triple détenteur du record du monde.

“Probablement Usain Bolt”, a déclaré Knighton à Florida Today, “juste parce qu’il est grand comme moi.”

Et de plus en plus, il court comme Bolt.

Comme Bolt, Lewis et d’autres grands sprinters, le Knighton de 6 pieds 3 pouces ne sort pas toujours des blocs. Mais contrairement à tant de grands sprinteurs sans centre de gravité bas, il excelle dans le virage. Et quand il déploie sa foulée, il est presque impossible de le retenir.

Fred Kerley (qui a remporté l’argent au 100 dimanche) et le vétéran Isiah Young (un olympien de 2012) l’ont tous deux découvert lorsque Knighton les a dépassés lors de la finale olympique du 200 mètres pour la troisième et dernière place. Et Noah Lyles l’a appris lorsqu’il s’est fait prendre par derrière en demi-finale, et a dû travailler pour tenir le coup et remporter la finale.

“[Lyles] m’a donné beaucoup de conseils », a déclaré Knighton, à seulement 0,10 seconde de Lyles pour le leader mondial. “Il m’a en fait dit que j’avais réalisé le rêve qu’il avait de faire partie de l’équipe au lycée.”

Erriyon Knighton.

En grandissant en Floride, il n’est pas choquant que Knighton ait été une vedette du football au lycée Hillsborough de Tampa. Évalué comme un espoir quatre étoiles par 247 Sports, il a reçu des offres de puissances telles que l’Alabama, Auburn, la Floride, l’État de Floride et le Tennessee grâce à la poussée de croissance de l’année dernière et à cette vitesse aveuglante.

Mais gagner sa percée dans la saison olympique est la preuve qu’il a fait le bon choix.

Depuis qu’il est devenu professionnel en janvier – peu de temps après son 17e anniversaire – Knighton a accumulé des victoires et gagné 200 000 $. Cela inclut la signature avec Adidas le même mois et la participation à leur campagne “Impossible Is Nothing” en avril.

“Je connais mon potentiel”, a écrit Knighton sur Instagram. “Je vois la grandeur en moi chaque fois que je vois mon reflet.”

Le reste du monde pourrait voir cette grandeur au cours de la semaine prochaine.