Le SPS augmente de 100 % | Invezz

Splinterlands est l’une des crypto-monnaies les plus en vogue aujourd’hui, connaissant une augmentation de prix de 100% à 0,83 $ et une augmentation de 240% du volume des transactions dans une ombre de moins de 84 millions de dollars. Ces mesures ont attiré l’attention des investisseurs et des commerçants de l’espace crypto, les incitant à rechercher plus d’informations sur le projet et son potentiel en tant qu’investissement.

C’est là qu’intervient cet article ; Nous avons répondu à toutes les questions clés sur Splinterlands, y compris ce que c’est, comment cela fonctionne et ce que l’avenir nous réserve. De plus, nos analystes ont fourni leurs prévisions de prix pour Splinterlands afin que vous puissiez avoir une idée du potentiel de croissance offert.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Avant de couvrir l’un des principaux détails, consultez la section directement ci-dessous si vous souhaitez acheter des jetons SPS immédiatement. Nos analystes ont passé en revue toutes les principales plateformes de trading et d’investissement de crypto-monnaie, et ils considèrent que les deux ci-dessous sont les meilleurs endroits pour acheter des pièces Splinterlands en ce moment.

Comment et où acheter des jetons cryptographiques Splinterlands en ligne

Pour acheter des pièces SPS rapidement, facilement et à moindre coût, cliquez sur l’un des liens ci-dessous pour être redirigé vers l’une des meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger des jetons Splinterlands. Ensuite, remplissez quelques informations de base, validez votre compte et financez-le à partir d’une source acceptée. Une fois tout cela terminé, recherchez SPS sur l’interface et choisissez le nombre de pièces que vous souhaitez acheter. Enfin, vous pouvez exécuter votre transaction.

Jetez un œil à nos deux meilleurs choix :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce que Splinterlands ?

Il s’agit d’un projet de crypto-monnaie et SPS (également connu sous le nom de Splintershards) est son jeton gouvernemental natif.

Plus précisément, il se présente comme la « prochaine génération de jeux de cartes à collectionner », tirant parti de la technologie NFT et de la blockchain pour permettre aux utilisateurs de collectionner, d’échanger et de se battre.

SPS est utilisé pour une grande variété de services publics, tels que la participation, le vote du gouvernement, l’entreprise financée par DAO, les propositions dans le jeu, les incitations à jouer pour gagner et les fonds de liquidité, l’accès à des promotions spéciales dans le jeu, l’accès aux événements du nœud Oracle tournois et récompenses.

Les cartes du jeu ont 4 raretés, 7 statistiques, 7 factions, plus de 46 capacités et plus de 283 cartes. Cette variété pourrait donner à la plate-forme la longévité dont elle a besoin pour assurer une augmentation stable du prix des jetons SPS.

Le récit de jeu basé sur la blockchain a été extrêmement chaud ces derniers mois, avec des plateformes telles que Axie Infinity, My Defi Pet, Binamon et Wall Street Games attirant l’attention et assurant l’accumulation de prix pour leurs jetons natifs. Maintenant, Splinterlands semble prêt à surfer sur la vague d’élan vers de nouveaux sommets.

Dois-je acheter la devise Splinterlands ?

Si vous souhaitez jouer au jeu en ligne, ou si vous souhaitez simplement spéculer sur le succès futur de la plate-forme, acheter des jetons maintenant pourrait être un bon moyen de s’exposer au prix des jetons SPS.

Assurez-vous simplement que vous avez fait preuve de diligence raisonnable et que vous êtes conscient des risques d’investir avant de vous lancer dans le ring. Méfiez-vous également du fait que les crypto-monnaies et les actifs numériques, en général, sont souvent volatils, une attention particulière doit donc être portée à toutes les décisions d’investissement qui les concernent.

Prévision de prix Splinterlands 2021

Notre prévision du prix des pièces SPS est la suivante : 1,16 $ d’ici la fin de cette année, 1,35 $ Dollars en 2022 et jusqu’à 2,80 $ en 5 ans.

Couverture des médias sociaux de la pièce $ SPS

Pour les dernières nouvelles sur Splinterlands et d’autres actifs numériques tendance, consultez les actualités cryptographiques d’Invezz.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent