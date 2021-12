Le monstre hype de Netflix Squid Game était l’émission diffusée aux États-Unis qui a vu le plus de tweets pendant toute l’année 2021, selon un nouveau rapport. C’est extrêmement impressionnant étant donné qu’il n’a été créé qu’en septembre.

Selon un rapport de Deadline basé sur les statistiques de Twitter, Squid Game était le jeu le plus regardé aux États-Unis tandis que Big Brother Brazil a pris la première place en termes de nombres mondiaux.

De retour aux États-Unis, Netflix a partagé le top cinq avec les streamers Disney Plus et Apple TV+.

Twitter, qui est entré dans l’esprit de fin d’année aujourd’hui avec le classement 2021, a montré que le succès viral de Netflix était, sans surprise, l’émission la plus tweetée en streaming aux États-Unis cette année. WandaVision et Loki (Disney+) étaient nos. deux et trois, suivis d’iCarly sur Paramount+ et de Ted Lasso sur Apple TV+.