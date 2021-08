Le Sri Lanka sort un document sur les liens avec l’Inde. Focus sur l’armée et le commerce

Le document indique qu’il est prévu de mettre en place le Bureau du conseiller à la défense, au haut-commissariat du Sri Lanka à New Delhi.

Le Sri Lanka prévoit d’approfondir ses liens avec l’Inde dans divers secteurs, notamment la défense, la connectivité, le commerce et les personnes à personnes.

Jeudi 12 août 2021, le haut-commissariat du Sri Lanka à New Delhi a publié une «Stratégie pays intégrée» de 27 pages qui mettait en évidence les complémentarités entre l’Inde et le Sri Lanka. « Les deux pays sont essentiellement des pays multi-religieux, multilingues, multiethniques et aussi multiculturels. Il y a tellement de points communs. »

Qui a préparé le document ?

Il a été préparé par la Haut-Commissaire désignée Milinda Moragoda et la Chargée d’Affaires Niluka Kadurugamuwa. La feuille de route est envisagée pour les deux prochaines années et bénéficie des contributions de divers consulats du haut-commissariat du Sri Lanka, notamment Delhi, Mumbai et Chennai.

Commerce Sri Lanka-Inde

La nation insulaire souhaite développer le commerce bilatéral avec l’Inde et se concentrer également sur l’expansion de sa présence sur le marché indien. Elle prévoit d’augmenter ses exportations vers l’Inde et envisage de mettre en place des conseils d’entreprises qui contribuent à ce plan dans diverses villes indiennes – Chennai et Mumbai. Et de faire également des efforts pour obtenir l’approbation des laboratoires d’analyses alimentaires du Sri Lanka en Inde.

Le document est en deux parties : la partie I, en plus de souligner son cadre stratégique, présente également sept buts et objectifs de chaque but.

La partie II du rapport est davantage axée sur la description et la justification des buts et objectifs et sur les moyens de les atteindre.

Région Sri Lanka et Océan Indien (IOR)

Il parle de faciliter sa participation à quatre exercices militaires bilatéraux et multilatéraux chaque année. Et pour s’assurer qu’il y a des visites des plus hauts responsables de la défense en Inde – commandant de la marine, commandant de l’armée de l’air, chef d’état-major de la défense, commandant de l’armée, directeur général des garde-côtes une par an et son secrétaire à la Défense également. Selon le rapport, il souhaite également utiliser « pleinement les postes d’amarrage pertinents offerts par le ministère de la Défense de l’Inde au Sri Lanka ».

En 2019, pour les opérations antiterroristes, l’Inde avait annoncé une ligne de crédit spéciale de 50 millions de dollars pour les activités antiterroristes, qui n’a pas encore été utilisée par la nation insulaire.

Connectivité

Il définit des plans visant à faciliter davantage la connectivité numérique entre les deux pays ainsi qu’à accroître la connectivité maritime, aérienne et électrique. Toutes ses missions ont été sollicitées pour identifier de nouvelles destinations aériennes pour ses vols domestiques vers l’Inde. Et aussi pour opérationnaliser des destinations déjà identifiées comme Ahmedabad. Il est prévu de poursuivre la reprise/l’établissement de services de ferry pour passagers entre le Sri Lanka et l’Inde.

Liens culturels

Plus d’accent sur les échanges religieux — échanges bouddhistes et hindous. La cérémonie de remise de la pierre sacrée du temple Sita Amman au Sri Lanka à Ram Mandir à Ayodhya.

Les liens bouddhistes sont la clé de voûte des relations entre les deux pays, il est donc prévu de promouvoir les liens du bouddhisme avec l’Inde ainsi que le «circuit bouddhiste». Il est prévu de promouvoir davantage les sentiers Ramayana, Vailankanni, Murugan et Shiva Shakthi.

Tâches clés

Avoir des visites du président sri-lankais, du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères en Inde et vice versa également. Et d’avoir un échange au niveau des intervenants aussi.

Coïncidant avec le centenaire de la première visite de Gurudeva Rabindranath Tagore au Sri Lanka, ce pays se prépare à établir son consulat général à Kolkota en 2022.

