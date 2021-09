Le SSD 980 Pro de Samsung comportera un dissipateur thermique intégré pour PS5 plus tard cette année

in

Parallèlement à la récente mise à jour PS5 qui permet, entre autres, d’installer des SSD M.2 dans la console en interne, Sony a publié une série d’exigences en matière de performances et de taille. Samsung a confirmé que l’excellent SSD 980 Pro se situe dans ces limites, ce qui plaira à coup sûr aux propriétaires de PS5 cherchant à mettre à niveau leur espace de stockage avec quelque chose de fiable et rapide.

Le Samsung 980 Pro est l’un des meilleurs SSD PS5 et sera certainement un excellent ajout à votre console, chaque fois que vous êtes prêt à mettre à niveau le stockage. L’installation du SSD est plus simple qu’il n’y paraît, mais ce n’est pas tout ce à quoi les propriétaires de PS5 devront penser. Dans l’état actuel des choses, ceux qui cherchent à améliorer leur capacité de stockage sont tenus d’aider au refroidissement de leur nouveau SSD en veillant à ce qu’un dissipateur thermique soit également installé, que ce soit séparément ou dans le cadre du SSD. Le refroidissement est moins un problème sur un PC, où le flux d’air est bien meilleur que celui de la PS5, c’est donc quelque chose que les propriétaires de consoles doivent connaître.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Samsung 980 Pro n’est actuellement pas livré avec un dissipateur thermique, ce que la société devrait rectifier plus tard cette année, bien que la date exacte de cette opération ne soit pas claire. La commodité d’un dissipateur thermique ajouté à une excellente option SSD est quelque chose que ceux qui ont une PS5 remarqueront, en particulier les personnes qui ne sont pas confiantes avec le fonctionnement interne et ne veulent pas trop jouer avec leur console. Les propriétaires de PC seront également ravis d’un nouvel ajout à un SSD déjà stellaire. Le 980 Pro couplé à un dissipateur thermique représente donc un excellent choix, et est sûrement l’une des nombreuses options SSD qui seront annoncées comme compatibles PS5 à l’avenir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Dieux et guerres

Chronologie et histoire de God of War: L’histoire complète jusqu’à présent

Peut-être que vous avez sauté dans le train God of War peu de temps après le premier match, ou peut-être avez-vous juste besoin d’un rappel. Quoi qu’il en soit, nous sommes là pour vous aider. Voici la chronologie et l’histoire de God of War, vous donnant l’histoire complète jusqu’à présent.