Le SSD PS5 Bargain Bin fonctionne toujours à Ratchet & Clank: Rift Apart

Capture d’écran : Jeux d’insomnie

Les braves gens de Digital Foundry sont de retour avec une autre vidéo merveilleusement riche en technologie, examinant cette fois les options SSD disponibles pour les propriétaires de PlayStation 5 maintenant que le stockage de la console peut être étendu. Il s’avère que même le disque dur Ratchet & Clank: Rift Apart peut être pleinement apprécié avec le SSD compatible PS5 le moins performant du marché.

Avant le lancement estival de Ratchet & Clank, Insomniac Games était catégorique sur le fait que Rift Apart ne pouvait pas être publié sur la génération précédente de consoles en raison de son gameplay à sauts de dimension. Les consoles plus anciennes qui reposaient sur une technologie de disque dur plus traditionnelle ne pourraient tout simplement pas suivre, a déclaré le directeur créatif Marcus Smith. (Cette affirmation s’est commodément doublée d’une excellente publicité pour la puissance de la PlayStation 5.)

Cela ne veut pas dire que les conclusions de Digital Foundry remettent ces arguments en question. C’est plutôt une excellente indication que, comme on pourrait s’y attendre d’un jeu sorti au début de la durée de vie de la PlayStation 5, même les développeurs de Sony comme Insomniac n’ont fait qu’effleurer la surface du potentiel du matériel. Je veux dire, le SSD bas de gamme utilisé dans la vidéo (le SN750 SE de Western Digital) ne répond pas aux spécifications recommandées de la console, mais Ratchet & Clank fonctionne toujours presque parfaitement.

Comme l’explique la vidéo, Sony recommande que les SSD atteignent une bande passante de lecture séquentielle de 5 500 Go/s, alors que le SN750 SE n’est évalué qu’à 3 500 Go/s. Étant un lecteur de budget, il s’appuie également sur la propre RAM de son PC hôte pour accélérer les opérations sur les fichiers, une fonctionnalité avec laquelle la PlayStation est incompatible. Cela fait du lecteur un choix encore pire pour une utilisation sur console. Néanmoins, le jeu s’est bien comporté.

Digital Foundry a également mis le SN750 SE à l’épreuve dans deux autres tests PlayStation 5. Tout d’abord, ils ont vérifié le chargement dans une sauvegarde Cyberpunk 2077 existante, qui a parfois vu le SSD à faible spécification l’emporter à peine sur le SSD haute vitesse d’origine de la PS5, en raison de problèmes connus entre le jeu CD Projekt notoirement cassé et le SSD interne de la PS5. . Félicitations, je suppose?

Plus révélateur, le SN750 SE a échoué de manière spectaculaire lorsqu’il s’agissait de copier des fichiers, prenant près de 10 fois plus de temps que son cousin plus costaud, le WD SN850 approuvé par Mark Cerny, pour déplacer les données du SSD interne. Aïe.

L’extension de votre stockage PlayStation 5 n’est peut-être pas aussi simple que sur Xbox Series X, vous pouvez être assuré que les performances dans le jeu ne seront pas un problème, quel que soit le SSD que vous choisissez. Dans de rares cas, comme Cyberpunk 2077 et Control, cela pourrait même améliorer les temps de chargement de certains jeux. Gardez simplement à l’esprit que des mises à niveau pourraient être nécessaires sur toute la ligne, car les jeux PS5 commencent à exiger un accès au stockage de plus en plus rapide.

Pour une ventilation plus détaillée de ces résultats, assurez-vous de regarder la vidéo Digital Foundry ci-dessus ainsi que l’article d’accompagnement sur Eurogamer.