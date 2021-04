Le stablecoin de Tether devrait atterrir sur Polkadot et Kusama

Les utilisateurs de Polkadot et Kusama bénéficieront d’une intégration directe avec l’USDT de Tether lors du lancement des bonnes parachaines communes. Comme annoncé mardi par Tether, le stablecoin sera lancé à la fois sur Polkadot et Kusama, son réseau cousin.

Tether (USDT) est la plus ancienne monnaie stable à avoir été largement adoptée, et elle a récemment dépassé les 40 milliards de dollars en approvisionnement en circulation. Bien que son statut de réserve ait suscité des inquiétudes dans le passé, la société s’est récemment engagée et a mené à bien des audits périodiques des réserves.

Le moment de la sortie de Tether sur Polkadot dépend de sa feuille de route et de l’activation des parachains, les «fragments» au sein du réseau Polkadot. En tant que directeur de la technologie de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré à Cointelegraph:

«Tether sera probablement lancé sur le premier parachain disponible, StateMint. Nous nous attendons à ce que StateMint soit le premier parachain de biens communs. »

Les bonnes parachaines communes sont une proposition récente au sein du réseau Polkadot de fournir un terrain neutre pour la création de fonctionnalités critiques pour le réseau dans son ensemble. La plupart des parachains «normaux» sont lancés par des développeurs externes, et parfois, ils peuvent se chevaucher dans leurs fonctions et devenir des concurrents efficaces.

S’appuyant sur une parachaine de biens communs signifie que le stablecoin maintient la neutralité au sein du réseau plus large, tout en rendant son jeton disponible dans n’importe quelle autre parachain grâce au cadre de communication inter-fragments de Polkadot.

Avant de se déployer sur Polkadot, Tether se lancera sur Kusama, qui lancera lui-même des parachains au moins quelques semaines avant Polkadot. Kusama est un «réseau canari» de Polkadot, un terrain d’entente entre un testnet et une blockchain indépendante. Kusama est un réseau entièrement fonctionnel qui a une valeur économique, bien qu’il devrait ouvrir la voie à la mise en œuvre de nouvelles mises à niveau de protocole.

Tether est l’une des pièces stables avec la plus large portée parmi les blockchains, comme Polkadot et Kusama s’ajoutent à une liste déjà importante d’adopteurs. Ceux-ci incluent Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tron (TRX), EOS, Solana (SOL) et Bitcoin Cash (BCH). Tether prend également en charge un certain nombre de solutions de couche deux telles que zkRollups et Liquid Network. La décision de libérer Tether sur Polkadot a apparemment été prise en pensant aux finances décentralisées, a ajouté Ardoino: