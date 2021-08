Le stablecoin ‘Djed’ soutenu par Cardano (ADA) promet transparence et stabilité des prix Crypto new media

in

Avec le lancement imminent des contrats intelligents sur Cardano, les réflexions se tournent vers son écosystème et son évolution face aux chaînes concurrentes.

L’une de ces considérations est les pièces stables, qui sont un élément essentiel de tout écosystème cryptographique. Les Stablecoins comblent le fossé avec le fiat et présentent une solution à la volatilité.

Plus tôt cette semaine, les développeurs Input-Output Global (IOG) ont taquiné le Djed stablecoin, qu’ils décrivent comme un jeton algorithmique pour une stabilité des prix prouvée.

Mais qu’est-ce que tout cela signifie ?

Djed est contrôlé algorithmiquement pour être stable

Le PDG d’IOG, Charles Hoskinson, a parlé de Djed lors d’une vidéo qu’il a publiée à la mi-juillet.

Il a déclaré qu’IOG expérimentait le concept de pièces stables au cours des trois dernières années. Cela comprend l’étude de différents types, tels que les CBDC, les adossés à des actifs et les CBDC.

Mais ce n’est que cette année que des hauts responsables ont décidé de compiler les expériences pour développer un stablecoin algorithmique à déployer sur le réseau Cardano.

“Plus tôt cette année, il y avait eu l’idée de prendre certaines des expériences qui ont été menées sur Ergo et de tirer pour les clôtures et d’opter pour un stablecoin algorithmique que nous pourrions déployer sur Cardano.”

Il est décrit comme un « contrat algorithmique de crypto-monnaie stable qui agit comme une banque autonome ». Cela signifie qu’un contrat intelligent contrôle une réserve de « pièces de base » et frappe et brûle des pièces stables et des pièces de réserve pour maintenir la cheville stable.

Ce processus comprend également la facturation de frais, qui s’accumulent dans la réserve. Les détenteurs de pièces de réserve assument le risque de fluctuation des prix mais bénéficient également des frais perçus.

« Cette approche offre un moyen d’échange stable. Mais Djed ne se limite pas à être arrimé au dollar. Il peut fonctionner avec d’autres devises, tant qu’il existe des oracles fournissant au contrat l’indice de prix correspondant.

Développé selon la méthode scientifique de Cardano

Conformément à la philosophie de vérification formelle de Cardano et à la « méthode scientifique », Djed est le premier stablecoin formellement vérifié sur le marché.

IOG affirme que ses caractéristiques, qui incluent la maintenance des limites supérieures et inférieures, une conception robuste en cas d’effondrement du marché, aucune insolvabilité et aucun drain de réserve possible, peuvent être prouvées par un théorème mathématique.

De plus, comme les actifs sous-jacents sont publiquement visibles sur la blockchain, le projet se veut totalement transparent. Ajoutez à cela une méthode d’automatisation du processus de stabilisation contrôlée par contrat intelligent, et Djed présente une alternative rafraîchissante aux autres.

Aux premières heures d’aujourd’hui (GMT), l’ADA a atteint 2,56 $, un nouveau record absolu. Cela s’est produit à la suite d’une course incroyable ces sept derniers jours au cours de laquelle Cardano a augmenté de 23% et a dépassé Binance Coin pour prendre la troisième place.

Source : ADAUSD sur TradingView.com

