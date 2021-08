Le stablecoin USD Coin de Circle passe d’un arrimage au dollar à des bons du Trésor américain et à des espèces ⋆ Crypto new media

in

• USD Coin se classe au deuxième rang des pièces stables les plus utilisées au monde.

• Tether a un faible pourcentage de dépôts en espèces qui alerte les investisseurs.

La pièce USD de Circle était une pièce stable adossée au dollar. Le mois dernier, Circle a annoncé que le dollar ne soutenait plus sa devise car les liquidités ne représentaient que 60% des capitaux de la devise. Les 40 % restants sont adossés à différentes obligations et titres de créance.

La façon dont un stablecoin est constitué est très important et ce qui le différencie des autres crypto, c’est qu’ils sont liés à une monnaie comme l’euro et le dollar. C’est parce que les gens veulent échapper à la volatilité avec des crypto-monnaies comme BTC, Ether et d’autres cryptos.

Circle change la composition de l’USD Coin

Circle annonce que la composition des pièces en USD change pour la deuxième fois. Ce changement concernera les espèces et les récompenses des obligations du Trésor américain. Coinbase et Centre, la société créée par Circle, ont annoncé les changements dimanche soir.

Le consortium Circle a déclaré connaître les opinions du public sur les échanges de pièces en USD. L’entreprise indique que l’objectif est d’améliorer la sécurité et la confiance pendant que le régime réglementaire évolue.

Coinbase et Center annoncent officiellement que le dépôt de l’USDC sera en espèces et que les récompenses des obligations du Trésor américain seront de courte durée. Ces améliorations sont appliquées rapidement et pourraient montrer des progrès dans les futures autorisations du cabinet comptable Grant Thornton.

Pourquoi le changement de l’USDC est-il important ?

De nombreux investisseurs en crypto utilisent des pièces stables pour acheter et vendre des crypto-monnaies. USD Coin est classé deuxième comme le stablecoin le plus utilisé au monde. Il a environ 27 milliards de dollars de pièces en mouvement.

Mais Tether est le plus grand jeton stable du marché virtuel, avec une circulation de 75 milliards de dollars en pièces. Cependant, Tether a attiré l’attention des régulateurs américains qui estiment que l’actif n’a pas assez de devises pour soutenir le dollar.

Au début de 2021, l’émetteur de Tether a indiqué que 2,9% de ses dépôts étaient en espèces. La plupart des réserves de Tether étaient sur du papier commercial, de sorte que la dette imprévue risquerait de risquer les investissements des passionnés. Avec ces clarifications, les investisseurs étaient inquiets et beaucoup ont changé leurs fonds USDT pour une autre crypto.

Parmi les nouvelles qui tournent autour des pièces stables, certains agents de la FED pensent que les jetons devraient être contrôlés. Les responsables pensent que ces pièces stables comme l’USD Coin constituent un risque pour le marché financier traditionnel. Cependant, aucune mesure n’a encore été prise sur les pièces stables, de sorte que leur marché continuera de fonctionner.

