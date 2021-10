Le Stablecoin USDC de Circle est lancé sur le réseau de Hedera Hashgraph

Tenant sa promesse de s’étendre à davantage de protocoles blockchain dans les mois à venir, le proche rival de l’USDT, l’USDC, a récemment lancé sur le réseau Hedera.

L’annonce du populaire émetteur de stablecoin Circle le lundi 18 octobre fait de l’actif le premier stablecoin à être lancé sur le réseau.

Selon le communiqué de presse, les utilisateurs de l’USDC peuvent désormais déposer, retirer et transférer l’USDC sur la base du réseau Hedera au sein de leurs comptes Circle. Les utilisateurs peuvent appuyer sur Hedera pour divers paiements et règlements USDC.

Les passionnés de crypto-monnaie, avec le lancement de l’USDC sur le réseau Hedera, auront accès aux opportunités liées à ce stablecoin, a déclaré Jeremy Allaire, PDG et co-fondateur de Circle, en commentant le lancement, ajoutant que,

« Avec Hedera, les entreprises et les institutions financières peuvent accéder à des liquidités importantes à travers les pays et les plateformes, faisant de l’USDC à Hedera un actif optimal pour les transactions transfrontalières et les transactions de toutes sortes. »

Circle a en outre déclaré que son intégration avec Hedera (HBAR) était conforme aux principaux buts et objectifs de la Fondation HBAR – un organisme créé pour soutenir les projets de financement décentralisé (DeFi) et de jetons non fongibles (NFT) qui être lancé sur le Hedera Hashgraph.

Expliquant ses raisons pour avoir choisi Hedera comme réseau pris en charge pour l’USDC, Circle a déclaré que la décision était due aux fonctionnalités intéressantes du réseau, telles que la capacité de traiter un minimum de 10 000 transactions par seconde et la fourniture d’un règlement en temps réel, des frais inférieurs, et une faible consommation de bande passante.

Une autre raison majeure a été le pivot de Hedera vers un réseau neutre en carbone. Le protocole de consensus Byzantine Fault Tolerant (BFT) a depuis signé un partenariat avec Terapass pour acheter des compensations de carbone trimestriellement, réduisant ainsi l’impact environnemental de ses opérations.

Ce statut neutre en carbone a vu le protocole Hedera Hashgraph attirer plusieurs plates-formes avec plus de 410 000 comptes en cours d’exécution et plus de 1,6 milliard de dollars de transactions traitées sur la plate-forme blockchain.

La montée des Stablecoins

Récemment, les pièces stables ont suscité un intérêt accru, principalement en raison de leur capacité à amortir les effets de la volatilité. Les Stablecoins sont une sorte d’actifs numériques dont les valeurs sont liées à des monnaies fiduciaires comme le dollar américain et l’euro. L’USDC est présent dans plus de 85 pays et connaît une adoption généralisée. Les Stablecoins sont également utilisés pour faciliter les échanges internationaux.

En juillet, Circle s’est associé à MasterCard pour permettre aux particuliers et aux entreprises d’utiliser l’USD Coin (USDC) pour les transactions. Circle et Mastercard prévoient d’utiliser l’USDC pour faciliter les conversions crypto-fiat dans le cadre d’un programme pilote dans le cadre du partenariat.

« L’engagement entre Circle et Mastercard renforce la façon dont l’USDC accroît son rôle dans les paiements et le commerce sur Internet tout en établissant un pont vital entre les systèmes de paiement en monnaie numérique et les grands réseaux de paiement établis », a déclaré Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle. le temps.

L’USDC devient progressivement un pionnier

Circle a pris des mesures importantes après avoir lancé son jeton USDC en 2018 dans le but de faire de sa version du dollar numérique le moyen standard de transfert de valeur sur Internet.

Outre Hedera, USDC est désormais pris en charge sur plusieurs chaînes de blocs, notamment Ethereum, Algorand, Solana, Stellar et TRON. Il est également prévu de lancer l’actif numérique sur des réseaux tels que Celo, Tezos, Polkadot, Flow, Kava, Nervos et Stacks à l’avenir.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.