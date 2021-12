Le stade de 60 000 places de la Coupe du monde du Qatar est inauguré, qui est une tente nomade | La vie

Le Qatar continue de nous surprendre avec ses stades de football incroyables et originaux pour la prochaine Coupe du Monde. Une tente nomade ?

Combien avez-vous d’argent infini et organisez un Coupe du monde de football, La seule limite est l’imagination.

Goûter est un petit pays de moins de 3 millions d’habitants situé sur la péninsule arabique, et enrichi de pétrodollars.

La Coupe du monde du Qatar s’y tiendra l’année prochaine, ils ont donc dû construire plusieurs stades à partir de zéro. L’un des plus spectaculaires est Stade Al Bayt, d’une capacité de 60 000 personnes, en forme de tente nomade. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Situé dans la commune de Jor, célèbre pour ses pêcheurs de perles, il rend hommage aux bayt al sha’ar, les tentes nomades que les habitants du désert de cette région utilisent depuis des millénaires.

Bien qu’il ait la même forme et la même couleur que l’un de ces magasins, le stade pas construit avec du tissu. Il s’agit en fait de Polytétrafluoroéthylène (PTFE), le classique Téflon.

Le toit peut être ouvert ou fermé, pour réguler la température. Précisément, la forme de tente nomade applique un refroidissement supplémentaire à économie d’énergie.

Avec une capacité de 60 000 personnes, le stade Al Bayt est l’un des plus grands du pays. Ici, il aura lieu le match d’ouverture de la coupe du monde Qatar 2022, l’été prochain, ainsi que d’autres matchs de l’événement, jusqu’aux demi-finales.

Ce n’est pas le seul stade particulier de cette Coupe du monde. Stade 974, conçu par un studio d’architecture espagnol, est le premier stade amovible au monde. Il est constitué de 974 conteneurs maritimes :

Il faut reconnaître que le Qatar a conçu les études de la Coupe du monde avec intelligence. Que faites-vous de 8 stades de plus de 40 000 personnes dans un pays peu peuplé et peu amoureux du football ?

Le stade 974 sera complètement démonté, une fois l’événement sportif terminé.

Les Stade Al Bayt il démontera une partie des stands, le laissant à la moitié de sa capacité.

En outre, un hôtel 5 étoiles, des centres commerciaux, des restaurants, des gymnases, un hôpital de médecine sportive, des parcs et d’autres installations seront construits pour en faire un centre polyvalent.