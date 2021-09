Le Stade de Reims et Lorient font match nul 0-0 au Stade Auguste Delaune (0-0)

19/09/2021 à 17h06 CEST

Les Reims et le Lorient à égalité à zéro dans le match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade Auguste Delaune. Les Stade de Reims est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 0-2 à Stade rennais. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lorient est venu de battre 2-1 à domicile à Lille OSC lors du dernier match disputé. Après le résultat obtenu, l’équipe de Reims classé onzième, tandis que le Lorient, quant à lui, est septième à l’issue du duel.

Pendant la première période du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la deuxième partie à la fois le Reims et le Lorient Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Stade de Reims a donné accès à Valon Berisha, N’Dri Philippe Koffi, Anastasios Donis et Moreto Cassama pour Maréchal Munetsi, Hugo ekitike, Mitchell van bergen et Ilan Kebbal, Pendant ce temps, il Lorient a donné accès à Stéphane Diarra, Enzo Le Fé, Adrien grbic et Bourles rouges pour Thomas monconduit, Armand Laurent, Terem moffi et Fabien Lemoine.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Maréchal Munetsi et Autour des palombes Matusiwa par le Reims déjà Julien Laporte, Laurent Abergel et Stéphane Diarra par l’équipe de Lorient.

En ce moment, le Reims il reste sept points et le Lorient avec neuf points.

Le lendemain le Stade de Reims sera mesuré avec le Lille OSC, tandis que l’ensemble de Lorient jouera son jeu contre lui OGC Nice.

Fiche techniqueStade de Reims :Predrag Rajkovic, Yunis Abdelhamid, Andrew Gravilon, Wout Faes, Thomas Foket, Azor Matusiwa, Marshall Munetsi (Valon Berisha, min.60), Ilan Kebbal (Moreto Cassama, min.76), Ghislain Konan, Hugo Ekitike (N’Dri Philippe Koffi, min.61) et Mitchell Van Bergen (Anastasios Donis, min.76)Lorientais :Paul Nardi, Moritz Jenz, Julien Laporte, Houboulang Mendes, Igor Carioca, Laurent Abergel, Fabien Lemoine (Redwan Bourles, min.87), Thomas Monconduit (Stephane Diarra, min.70), Vincent Le Goff, Armand Lauriente (Enzo Le Fee , min.70) et Terem Moffi (Adrian Grbic, min.76)Stade:Stade Auguste DelauneButs:0-0