Le Stade de Reims et Montpellier se partagent les points et font match nul 3-3

15/08/2021 à 17h04 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Auguste Delaune et qui a affronté le Reims et à Montpellier il s’est terminé par une égalité à trois entre les deux prétendants. Le Stade de Reims est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le OGC Nice. Du côté des visiteurs, le Montpellier perdu par un score de 2-3 lors du match précédent contre le Olympique de Marseille. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est classée en huitième position, tandis que la Montpellier il est resté à la treizième place à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Montpellier, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Nicolas Cozza peu après le début du duel, plus précisément à la minute 5. Cependant, l’équipe de Reims égalisé le score en portant le score à 1-1 grâce à un but de Moreto Cassama à la minute 7. Ensuite, les locaux ont marqué à nouveau grâce à un double but de Moreto Cassama à la 26e minute qui a établi le 2-1 en faveur de Reims. Mais plus tard, l’équipe de Montpellerino a égalisé grâce à un but de Andy Delort à la 38e minute. L’équipe visiteuse a marqué à nouveau, prenant l’avantage avec un but de Gaétan laborde peu avant la fin, plus précisément en 43, terminant la première partie avec un 2-3 à la lumière.

En seconde période, il a marqué un but sur Stade de Reims, qui a mis les tables avec un peu de Ilan Kebbal à la 82e minute, concluant le duel avec un résultat final de 3-3.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Reims qui sont entrés dans le jeu étaient Ilan Kebbal, Le Bilal Touré, Maréchal Munetsi, Valon Berisha Oui Kaj Sierhuis remplacement Bradley Locko, Mathieu Cafaro, Nathanaël Mbuku, Moreto Cassama Oui Hugo ekitike, tandis que les changements dans le Montpellier Ils étaient Maxime Esteve, Arnaud Souquet, Léo Leroy, Beni makouana Oui Mihailo ristique, qui est entré pour fournir Sepe Elye Wahi, Sambie junior, Florent mollet, Gaétan laborde Oui Téji Savanier.

L’arbitre a donné un carton jaune à Mathieu Cafaro Oui Bradley Locko par l’équipe locale déjà Thuler par l’équipe de Montpellerino.

En ce moment, le Reims il reste deux points et le Montpellier avec un point.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le FC Metz, Pendant ce temps, il Montpellier jouera contre lui Lorient.

Fiche techniqueStade de Reims :Dimitry Bertaud, Junior Sambia, Thuler, Mamadou Sakho, Nicolas Cozza, Gaetan Laborde, Florent Mollet, Teji Savanier, Jordan Ferri, Sepe Elye Wahi et Andy DelortMontpellier :Predrag Rajkovic, Wout Faes, Andrew Gravilon, Yunis Abdelhamid, Thomas Foket, Bradley Locko, Xavier Chavalerin, Nathanael Mbuku, Mathieu Cafaro, Moreto Cassama et Hugo EkitikeStade:Stade Auguste DelauneButs:Nicolas Cozza (0-1, min. 5), Moreto Cassama (1-1, min. 7), Moreto Cassama (2-1, min. 26), Andy Delort (2-2, min. 38), Gaetan Laborde (2-3, min. 43) et Ilan Kebbal (3-3, min. 82)