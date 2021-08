Le stade RCDE rouvre ses portes à LaLiga Santander

21/08/2021 à 13h00 CEST

Le RCD Espanyol de Vicente Moreno jouera son premier match à domicile à son retour en Liga. Les portes du stade RCDE rouvrent leurs portes à partir de mars 2020 avec une capacité maximale de 40% et Ils le feront contre l’actuel champion de la Ligue Europa, un Villarreal vouloir se rattraper après avoir perdu la finale de la Supercoupe d’Europe et ne pas pouvoir passer le match nul contre Grenade.

Le bleu et le blanc, qui promu champion de LaLiga Smartbank avec le RCD Mallorca et le Rayo Vallecano, ils veulent la première victoire de la saison qui renforce le moral de l’équipe après la bonne image montrée à El Sadar. En attendant de pouvoir donner plus d’importance à Javi Puado après les Jeux Olympiques, Vicente Moreno reste fidèle à son 4-2-3-1 et à sa proposition de jeu..

En ce qui concerne les habitants de Castellón, Unai Emery n’a pas encore atteint le point de forme optimal pour son équipe : il a montré une belle image contre Chelsea et Grenade, mais il est difficile pour l’équipe d’arriver avec un réel danger et de transférer la supériorité à l’électronique.. La grande nouveauté, c’est sans aucun doute Boulaye Dia : le Sénégalais s’entend bien avec Gérard Moreno et peut être un joueur important cette saison.

La victoire de l’Espanyol, un précédent

Les perroquets ne sont pas favoris dans le duel de la deuxième journée de LaLiga contre Villarreal, qui débute la saison en tant qu’actuel champion de la Ligue Europa et comme l’une des alternatives en haut du tableau. Des joueurs comme Gerard Moreno, Pau Torres ou Manu Trigueros font de l’équipe de Castellón une équipe à prendre en compte cette saison.

Les précédents, oui, sont légèrement favoris à l’Espanyol : lors de leurs cinq dernières confrontations directes, Villarreal n’a gagné qu’une seule fois. De plus, sur les 11 dernières réunions, l’équipe perico n’a renoncé qu’à deux défaites (trois victoires et six nuls). Il n’a pas non plus perdu plus d’un match à domicile lors des sept dernières visites au sous-marin jaune..