Le stade RCDE, un défi pour l’Atlético de Madrid

09/12/2021 à 09:52 CEST

L’Atlético de Madrid de Cholo Simeone visite le RCD Espanyol lors de la quatrième date de la Liga dans le cadre de la reprise du tournoi national après la pause de l’équipe nationale. Malgré les absences de Joao Félix et Héctor Herrera, les rojiblancos sont de grands favoris pour prendre les trois points et rester dans la zone privilégiée du tableau.

Le stade RCDE accueille à nouveau l’actuel champion de LaLiga après son passage à LaLiga Smartbank, où ils ne sont restés qu’une saison et ont été directement promus champions de l’édition 2020/21. Les arrivées de Yangel Herrera, Loren Morón, Sergi Gómez ou Aleix Vidal renforcent un bloc qui conserve la même structure et la même direction qui a ramené à l’élite.

Les colchoneros, pour leur part, ont incorporé Antoine Griezmann dans les derniers jours du marché et sont, sans aucun doute, les grands favoris pour le titre: Maintenir l’hégémonie dans le football espagnol serait une étape dans la croissance du club et l’approche de la réalité de Barcelone et du Real Madrid, qui ne traversent pas un grand moment.

Gagner à domicile, un point clé

L’Atlético de Madrid visite un RCD Espanyol particulièrement en difficulté : ils n’ont pas gagné de match lors de ces premières dates du parcours. Il le fera dans le fief des perruches, où il n’a plus gagné depuis avril 2017. Les rojiblancos n’ont pris qu’un point sur neuf possibles lors de leurs trois dernières visites et ont un gros problème en suspens.

Les hommes de Cholo Simeone ont sauvé un point dangereux à domicile contre l’inconfortable Villarreal d’Unai Emery et restent l’une des équipes qui restent invaincues: seuls Barcelone, le Real Madrid, Séville et Valence n’ont toujours pas concédé de défaite.