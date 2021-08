Le Stade rennais a battu le FC Nantes 1-0 pour prendre les trois points

22/08/2021 à 19:03 CEST

Les Rennes a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-0 contre lui Nantes ce dimanche dans le Parc Roazhon. Les Stade rennais est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Brest. Pour sa part, FC Nantes a remporté dans son fief 2-0 son dernier match dans la compétition contre le FC Metz. Avec cette défaite, le FC Nantes a été placé en neuvième position à la fin du match, tandis que le Stade rennais est cinquième.

En première période, aucune des deux équipes n’a fait face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées par le même 0-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Stade rennais, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Martin terrier à 58 minutes, terminant le match avec un score de 1-0 au tableau d’affichage.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Rennes ils sont entrés du banc Kamal-Deen Sulemana, Eduardo Camavinga, Romain Del Castillo, Chimuanya Ugochukwu et Mathis Abline remplacement Jérémy doku, Martin terrier, Benjamin Bourigeaud, Sehrou Guirassy et Flavien était, tandis que les changements par le Nantes Ils étaient Roli Pereira De Sa, Samuel Moutoussamy, Dennis Appiah, Osman bukari et Quentin Merlin, qui est entré par Moïse Simon, Andreï Girotto, Sébastien Corchia, Renaud Émond et Pedro Chirivella.

L’arbitre a décidé de mettre en garde quatre joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Hamari Traoré et Kamal-Deen Sulemana et par le Nantes admonesté Ludovic blasé et Jean Charles Castelletto.

Avec ce résultat, le Rennes obtient cinq points et le Nantes avec quatre pointes.

Le lendemain de la compétition, le Stade rennais jouera contre lui SCO Angers loin de chez eux, tandis que le FC Nantes affrontera dans son stade contre Olympique Lyonnais.

Fiche techniqueStade rennais :Alban Lafont, Sébastien Corchia, Nicolas Pallois, Jean Charles Castelletto, Charles Traoré, Moses Simon, Pedro Chirivella, Ludovic Blas, Andrei Girotto, Renaud Emond et Marcus CocoFC Nantes :Alfred Gomis, Hamari Traoré, Loïc Bade, Nayef Aguerd, Birger Meling, Jeremy Doku, Benjamin Bourigeaud, Baptiste Santamaria, Flavien Tait, Martin Terrier et Sehrou GuirassyStade:Parc RoazhonButs:Martin Terrier (1-0, min 58)