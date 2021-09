Le Stade rennais accueille Clermont Foot

in

21/09/2021 à 19:03 CEST

Les Cléermont voyage ce mercredi à Parc Roazhon se mesurer avec Rennes à son septième tour de Ligue 1, qui débutera à 19h00.

Les Stade rennais arrive à la septième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre le Olympique de Marseille par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des six matchs disputés à ce jour avec un chiffre de trois buts pour et huit contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Clermont Foot a obtenu une égalité à un contre Brest, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Stade rennais. Avant ce match, le Clermont Foot il avait gagné dans deux des six matches disputés en Ligue 1 cette saison et a un bilan de 10 buts encaissés à 10 en faveur.

En tant que local, le Stade rennais il a gagné une fois, il a perdu une fois et il a fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le Clermont Foot a un bilan d’une victoire, une défaite et un match nul en trois matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Stade rennais pour remporter la victoire.

A tour de rôle, les visiteurs accumulent le plein de victoires dans le stade de la Rennes, car ils ont déjà remporté trois matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont affronté le Rennes et le Cléermont dans ce tournoi, c’était en septembre 2007 et le match s’est terminé sur un résultat de 0-1 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes au classement de Ligue 1, on constate qu’entre les Stade rennais et le Clermont Foot il y a une différence de quatre points. Les locaux, avant ce match, sont à la seizième place avec cinq points au classement. Pour sa part, le Clermont Foot il compte neuf points et se classe sixième de la compétition.