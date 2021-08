Le Stade rennais et le Racing de Lens terminent leur match de championnat par un nul (1-1)

08/08/2021 à 15h00 CEST

L’entame de la Ligue 1 s’est soldée par un nul 1-1 entre les Rennes et le Lentille dans le match joué ce dimanche dans le Parc Roazhon. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes restent à égalité à un point respectivement en cinquième et deuxième position.

La première mi-temps du match a commencé de manière positive pour l’équipe rennaise, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Kamal-Deen Sulemana à la 14e minute. Mais plus tard, l’équipe visiteuse à la 19e minute a égalisé grâce à un but de Seko Fofana, concluant la première période avec le résultat de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-1.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Rennes ils entrèrent Jérémy doku, Sehrou Guirassy, Mathis Abline, Romain Del Castillo Oui Andy Diouf remplacement Kamal-Deen Sulemana, Eduardo Camavinga, Martin terrier, Benjamin Bourigeaud Oui Chimuanya Ugochukwu, Pendant ce temps, il Lentille a donné accès à Przemyslaw Frankowski, Florian Sotoca, Corentin Jean, Yannick Cahuzac Oui Kévin Danso pour Deiver Machado, Simon Banza, Ignace Kpene Ganago, Gaël Kakuta Oui Christophe Wooh.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Lentille (Seko Fofana Oui Deiver Machado), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Rennes et le Lentille ils restent à égalité avec un point chacun dans le tableau.

Le deuxième jour le Stade rennais jouera contre lui Brest à la maison, tandis que le Course de Lens affrontera le AS Saint Etienne dans son fief.

Fiche techniqueStade rennais :Jean-Louis Leca, Ismael Boura, Steven Fortes, Christopher Wooh, Jonathan Clauss, Cheick Oumar Doucoure, Seko Fofana, Deiver Machado, Ignatius Kpene Ganago, Gael Kakuta et Simon BanzaCourse de Lens :Alfred Gomis, Hamari Traoré, Nayef Aguerd, Loïc Bade, Birger Meling, Chimuanya Ugochukwu, Eduardo Camavinga, Flavien Tait, Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud et Kamal-Deen SulemanaStade:Parc RoazhonButs:Kamal-Deen Sulemana (1-0, min. 14) et Seko Fofana (1-1, min. 19)