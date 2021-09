Le Stade rennais récolte les trois points à domicile après avoir battu Clermont Foot (6-0)

22/09/2021 à 21:05 CEST

Les Rennes a montré sa meilleure version après avoir battu 6-0 à Cléermont pendant le match qui s’est déroulé dans le Parc Roazhon ce mercredi. Les Stade rennais est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Olympique de Marseille et avec une séquence de trois défaites consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Clermont Foot a récolté une égalité à un contre le Brest, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Au score, l’équipe rennaise est dixième, tandis que le Cléermont il est neuvième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe à domicile, qui a débuté à la Parc Roazhon à travers un peu de Jonas Martin à la 32e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe rennaise, qui a pris ses distances en établissant le 2-0 grâce à un but de Martin terrier à la 36e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 2-0.

La deuxième période a commencé en face à face pour lui Stade rennais, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Kamal-Deen Sulemana à 55 min. Il a noté à nouveau le Stade rennais, en augmentant les distances au moyen du même Kamal-Deen Sulemana, réalisant ainsi un doublé à la 57e minute. Plus tard, l’équipe rennaise marquait avec un but de Gaétan laborde à 64 minutes qui a établi le 5-0. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale a augmenté, qui s’est distanciée par un but de Flavien était à 77 minutes, concluant le duel avec un score final de 6-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Stade rennais sauté du banc Baptiste Santamaria, Sehrou Guirassy, Mathis Abline, Mathys Tél et Adrien Truffert remplacement Jonas Martin, Martin terrier, Kamal-Deen Sulemana, Gaétan laborde et Birger mélange, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Jonathan Iglesias, Vital N’Simba, Mohamed Bayo, Jodel dossou et berthomier, qui a sauté sur l’herbe pour Oriol Busquets, Arial mendy, Pierre-Yves Hamel, Jim Allevinah et Saifeddine Khaoui.

L’arbitre a donné un carton jaune à Kamal-Deen Sulemana par l’équipe locale déjà Vital N’Simba par l’équipe de Clermont-Ferrand.

En ce moment, le Rennes il reste huit points et le Cléermont avec neuf points.

Le prochain match de Ligue 1 pour lui Stade rennais est contre lui FC Girondins Bordeaux, Pendant ce temps, il Clermont Foot affrontera le AS Monaco.

Fiche techniqueStade rennais :Alfred Gomis, Lorenz Assignon, Warmed Omari, Nayef Aguerd, Birger Meling (Adrien Truffert, min.82), Benjamin Bourigeaud, Flavien Tait, Jonas Martin (Baptiste Santamaria, min.66), Kamal-Deen Sulemana (Matthis Abline, min. 78), Gaetan Laborde (Mathys Tel, min.78) et Martin Terrier (Sehrou Guirassy, ​​​​min.67)Clermont Foot :Arthur Desmas, Akim Zedadka, Cedric Hountondji, Arial Mendy (Vital N’Simba, min.58), Jean Claude Billong, Oriol Busquets (Jonathan Iglesias, min.58), Saifeddine Khaoui (Jason Berthomier, min.76), Jim Allevinah (Jodel Dossou, min.70), Salis Abdul Samed, Elbasan Rashani et Pierre-Yves Hamel (Mohamed Bayo, min.59)Stade:Parc RoazhonButs:Jonas Martin (1-0, min. 32), Martin Terrier (2-0, min. 36), Kamal-Deen Sulemana (3-0, min. 55), Kamal-Deen Sulemana (4-0, min. 57 ), Gaétan Laborde (5-0, min. 64) et Flavien Tait (6-0, min. 77)