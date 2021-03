Le Stade rennais remporte une victoire serrée à domicile face au Racing Strasbourg (1-0)

14/03/2021 à 17:05 CET



Le Rennes a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Strasbourg, qui a battu 1-0 ce dimanche dans le Parc Roazhon. Le Stade rennais a affronté le duel avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Olympique de Lyon par un score de 1-0 et a pour le moment eu une séquence de quatre défaites consécutives. Pour sa part, le Course de Strasbourg est venu de battre 1-0 à domicile à AS Monaco lors du dernier match organisé. Avec ce score, l’ensemble des rennais est huitième, tandis que le Strasbourg Il est quinzième à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Stade rennais, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Benjamin Bourigeaud à 25 minutes. Avec ce 1-0 terminé la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-0.

Le technicien de la Rennes, Bruno Genesio, a donné accès au champ à Romain Del Castillo, James Lea Siliki, Faitout Maouassa, Gerzino Nyamsi Oui Sehrou Guirassy remplacer Benjamin Bourigeaud, Flavien tait, Jérémie Doku, Damien Da Silva Oui Martin Terrier, tandis que du côté du Strasbourg, Thierry Laurey remplacé Majeed waris, Lucien Kevin Zohi et Idriss Saadi pour Habib Diallo, Jeanricner Bellegarde Oui Lamine Kone.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Strasbourg (Lamine Kone Oui Jeanricner Bellegarde), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec cette défaite, après la fin du match, le Course de Strasbourg il se situait à la quinzième position du tableau avec 33 points. Le Stade rennais, quant à lui, a atteint la huitième place avec 41 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le FC Metz, Pendant ce temps, il Course de Strasbourg jouera contre lui Racing de Lens.