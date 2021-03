Le stade rennais «rêve» de Fekir

18/03/2021 à 20h35 CET

Martí Grau

Le directeur sportif du Stade Rennes, Florian Maurice, soupire pour la signature de Nabil Fekir pour la saison prochaine. Avec les sorties de Steven N’Zonzi et Clément Grenier, l’équipe de France aurait prévu un remodelage de l’équipe dans laquelle le Footballeur Betis, ce serait le plus désiré pour renforcer le milieu de terrain.

De plus, l’équipe voit compliquée la continuité de l’une de ses plus grandes perles, Eduardo Camavinga, vers lequel un avenir vraiment prometteur se profile. Parmi la liste des victimes s’ajouterait également le départ du milieu de terrain James Léa Siliki. Avec les ventes de ces footballeurs, N’Zonzi et Grenier avaient un salaire mensuel de 400.000 et 260.000 euros, le club gagnerait de l’argent pour de nouvelles recrues passionnantes.

Pour cette raison, un renouvellement de l’effectif est attendu, à commencer par la signature de l’international avec la France, Nabil Fekir, même si cela s’annonce très compliqué. Avec contrat jusqu’en 2023, à sa deuxième saison avec le Betis, le joueur est devenu un fixé sur les projets de Mauricio Pellegrini.

Les deux ont coïncidé à l’Olympique de Lyon

Nabil Fekir et Florian Maurice étaient ensemble à l’Olympique de Lyon. Le premier en tant que joueur et premier capitaine, tandis que le second était le directeur sportif. Pendant son séjour à Lyon, Maurice a fait de grandes signatures comme celle de Ferland Mendy, pour seulement 5 millions d’euros, du Havre, qui peu après vendrait au Real Madrid pour le chiffre de 55 millions. Une autre signature renommée était celle de Tanguy Ndombelé des Amiens, en échange de 10 millions d’euros. Deux saisons plus tard, il le signerait Tottenham pour 40 millions.

Suivant le style lyonnais, avec une mentalité de ne pas gaspiller beaucoup d’argent, les membres du Stade rennais proposent désormais une refonte de l’effectif. Avec l’illusion que Fekir sera la première grande signature, ils espèrent signer plus de noms pour développer un projet qu’ils jugent passionnant.