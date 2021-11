Le stade Staples Center de Los Angeles sera désormais la Crypto.com Arena

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le stade de Los Angeles est renommé Crypto.com Arena car la bourse Crypto.com a acheté les droits. Le changement se fera à Noël.

Il est très intéressant de voir comment l’écosystème crypto s’installe progressivement dans d’autres espaces, comme une sorte de colonisateur qui s’approprie de nouvelles terres. Ainsi, en plus, il devient de plus en plus visible.

Les médias rapportent aujourd’hui que le stade emblématique du Staples Center de Los Angeles sera renommé Crypto.com Arena. L’accord de nom, selon le LA Times, est extrêmement important et dans son article, il titre : « Au revoir Staples Center, bonjour Crypto.com Arena. »

Selon un communiqué de presse, le changement de nom aura lieu le jour de Noël.

A noter que le stade, inauguré en 1999, accueille plus de 250 événements sportifs en tout genre. C’est un lieu polyvalent situé sur Figueroa Avenue, dans la ville de Los Angeles. Il abrite deux équipes de la NBA, les Los Angeles Clippers et les Los Angeles Lakers, et est également le site de la cérémonie annuelle des Grammy Awards. Il peut accueillir jusqu’à 20 000 personnes en concerts.

Droits sur le nom de Crypto.com Arena

Crypto.com, un échange de crypto basé à Singapour, a acheté les droits de dénomination pour 20 ans, pour un montant de 700 millions de dollarsLe LA Times a rapporté, citant des sources proches du dossier. Comme le souligne Coindesk, le chiffre de 700 millions de dollars en fait l’un des plus gros contrats de nommage de l’histoire du sport.

Le nouveau nom sera publié le 25 décembre, lorsque les Lakers de Los Angeles accueilleront les Brooklyn Nets. Cependant, les signes extérieurs, qui devraient changer d’ici juin 2022, ne seront pas encore prêts.

En outre, l’accord établit que Crypto.com sera également un partenaire officiel des Los Angeles Lakers et LA Kings.

AEG est la société de sport et de divertissement qui possède et exploite le Staples Center, ainsi que d’autres grandes salles de sport et de musique telles que The O2 à Londres et Mercedes Platz à Berlin.

Autres stades crypto

Comme dit DiarioBitcoin, Il y a eu d’autres accords similaires pour changer les noms des stades en noms de sociétés liés à la cryptographie. Par exemple, en août de cette année, la bourse FTX a acheté les droits de dénomination du Cal Memorial Stadium. Le nom « FTX Field » fait partie d’un accord de 17,5 millions de dollars US sur 10 ans.

Avant cela, en mars de cette année, FTX a également conclu un accord commercial avec lequel elle est devenue un sponsor officiel de l’État de l’équipe de la National Basketball Association Miami Heat, anciennement connue sous le nom d’American Airlines Arena. FTX a acquis les droits sur le nom du stade, pour lequel elle a payé un total de 135 millions de dollars américains et est devenue la première bourse à parrainer un stade de sport officiel.

