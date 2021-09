Le stade Tottenham Hotspur d’un milliard de livres avec un terrain rétractable, une salle à fromage et des sièges chauffants qui pourraient enregistrer une participation record au combat AJ

in

La défense du titre des poids lourds d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk sera l’un des plus grands événements de boxe de 2021.

Cela signifie que trouver un lieu à la pointe de la technologie pour accueillir le combat allait toujours être d’une importance primordiale.

Joshua espère porter le coup final contre Usyk au stade de Tottenham

Joshua et Usyk sont sur le point de s’affronter dans un énorme affrontement pour le titre des poids lourds à la carte

Heureusement, le stade Tottenham Hotspur récemment construit coche toutes les cases pour un concours de cette taille et de cette stature.

Situé à Tottenham, au nord de Londres, le stade des Spurs d’une capacité de 62 303 places a ouvert ses portes le 3 avril 2019 avec un coût de construction global d’environ 1 milliard de livres sterling.

Lors de la construction, l’objectif était de concevoir un stade polyvalent qui non seulement aurait une capacité accrue et serait agréable aux spectateurs, mais se révélerait également hyper moderne en termes d’installations et d’expérience en journée de match.

Des recherches ont été menées autour des stades de football les plus atmosphériques tels qu’Anfield à Liverpool où The Kop est réputé pour son bruit, ainsi que pour s’inspirer du mur jaune du Westfalenstadion du Borussia Dortmund.

Le stade Tottenham Hotspur est presque prêt à partir

Ils ont même fait appel aux ingénieurs du son de U2 afin de s’assurer que l’installation acoustique du stade a été conçue dans le but premier de créer une atmosphère prête pour certains des plus grands événements sportifs.

En conséquence, la tribune sud à un seul niveau se trouve à moins de cinq mètres du terrain, plus proche que n’importe quelle tribune de la Premier League, tandis qu’aucun siège au premier rang n’est à plus de huit mètres de l’action.

Les tribunes dans leur ensemble sont inclinées à une pente relativement raide de 35 degrés, ce qui garantit que tous les fans sont aussi proches que possible de l’action et que l’atmosphère rappelle le mur jaune de Dortmund, de renommée mondiale.

L’atmosphère est également facilitée par le toit rétractable qui peut générer une aura électrique en piégeant le bruit et l’énergie dans le stade, tandis que même lorsque le toit n’est pas en place, une lèvre autour du bord du toit crée un bocal à poissons rouges qui amplifie énormément le bruit et le renvoie dans le stade plutôt que dans les airs.

Les vestiaires de Tottenham Hotspur accueilleront Anthony Joshua et Oleksandr Usyk le 25 septembre

Le choc du Tottenham Hotspur Stadium accueillera l’un des plus grands combats de boxe de l’année

En plus d’avoir une salle à fromage pour les participants exécutifs, une boulangerie sur place, des sièges chauffants avec ports USB et une microbrasserie avec des pintes qui se remplissent comme par magie par le bas comme quelque chose de Star Trek, c’est le terrain rétractable qui fera fonctionner Joshua v Usyk .

Exactement de la même taille que le gazon du stade de Wembley, le terrain du stade Tottenham Hotspur pèse 9 000 tonnes, soit plus que le poids de la tour Eiffel.

Cela est dû au fait qu’il est composé de trois sections d’acier à pas long, de 68 moteurs électriques et de rouleaux le long de rails utilisant 168 roues pour garantir qu’il est vraiment polyvalent.

Il faut environ 25 minutes pour basculer entre le gazon et la surface artificielle qui est utilisée pour les matchs de la NFL et constituera la base de la surface pour la défense du titre des poids lourds de Joshua avec Usyk.

Anthony Joshua v Oleksandr Usyk suivra les traces d’autres événements non footballistiques tels que la NFL

Le Tottenham Hotspur Stadium est prêt pour le combat pour le titre mondial des poids lourds

Plus de 60 000 supporters devraient être présents dans la N17 le samedi 25 décembre avec des supporters remplissant les tribunes et mettant également le terrain rétractable à disposition des spectateurs sur le terrain.

Avec l’arène ultramoderne prête à accueillir l’un des plus grands événements sportifs de l’année, vous pouvez garantir que l’atmosphère sera électrique.

