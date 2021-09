Le stade Tottenham Hotspur « va être électrique » pour Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk alors qu’Eddie Hearn salue le président des Spurs, Daniel Levy

in

Anthony Joshua et Oleksandr Usyk sont prêts pour un combat « électrique » au Tottenham Hotspur Stadium samedi soir.

La maison des Spurs sera le site du premier événement majeur de boxe sortant de la pandémie.

Salle d’allumettes

Le Tottenham Hotspur Stadium est prêt à accueillir Joshua vs Usyk

Salle d’allumettes

Joshua et Usyk se sont affrontés lors de leur conférence de presse au stade jeudi

C’est le premier spectacle d’AJ depuis la défaite d’Alexander Povetkin à Wembley en septembre 2018.

Trois ans plus tard, Joshua met ses titres mondiaux des poids lourds WBA (super), IBF, IBO et WBO en jeu contre l’ancien champion incontesté des cruiserweight, médaillé d’or olympique et toujours invaincu Usyk.

Le stade des Spurs a une capacité de 62 850 places assises et devrait dépasser cette capacité pour un match de boxe.

Lors de la conférence de presse, le pivot de Matchroom, Eddie Hearn, a salué les efforts du président de Tottenham, Daniel Levy, pour faire de ce lieu une réalité.

Salle d’allumettes

Joshua profitait clairement de l’incroyable arène jeudi avant sa conférence de presse avec Usyk

Salle d’allumettes

Ce sera le premier événement de boxe organisé dans le nouveau site

“Je pense qu’il est important que nous remercions également Daniel Levy et toute l’équipe de Tottenham, car c’est aussi un effort qu’ils ont fait pour organiser cet événement dans ce stade incroyable”, a déclaré Hearn.

Le commentateur de Sky Sports, Adam Smith, a également félicité le stade d’être le site de Joshua vs Usyk, affirmant que c’est un symbole du retour de l’Angleterre à la normalité après 18 mois éprouvants à la merci d’une pandémie mondiale.

«J’adore le York Hall, la crachat et la sciure de Bethnal Green, donc pour moi, partout où il y a un bon match, il y aura une atmosphère particulièrement spéciale en soi. Je pense juste, et après avoir travaillé en étroite collaboration avec les gens ici à Tottenham, qu’ils ont un stade fait pour la boxe », a déclaré Smith à talkSPORT.

.

Le stade de Tottenham est un spectacle incroyable la nuit et aura l’air incroyable rempli de fans de boxe

« Surtout le son, ça va être électrique. La façon dont il est conçu – brillamment conçu ce stade – je pense qu’il va garder ce son, il se répercutera autour et je pense qu’il va y avoir une vraie électricité dans l’air samedi soir.

« De plus, c’est un mandat dangereux contre Oleksandr Usyk, mais je pense vraiment, du fait que les supporters sont de retour et c’est ce que nous attendons tous depuis si longtemps.

«Nous avons été enfermés, dans des bulles, des hôtels et l’atmosphère a été très calme dans les camps de combat au cours de la dernière année et demie. Je pense juste que tout est de retour et que ça va être fantastique.

.

Le Tottenham Hotspur Stadium est prêt pour le combat pour le titre mondial des poids lourds

La structure de 750 millions de livres sterling est aussi moderne qu’impressionnante.

La microbrasserie a fait la une des journaux parmi les caractéristiques du stade car elle peut verser 10 000 pintes par minute, ce qui complète le bar de 86,8 mètres de long – le plus long du Royaume-Uni, qui sera sans aucun doute bien utilisé samedi.

Il y a aussi un sky lounge qui offre une vue panoramique sur l’action et une boulangerie sur place si vous mangez une pâtisserie tout en regardant deux gars se battre.

Et un terrain rétractable signifie que les fans des Spurs n’ont pas à craindre d’endommager leur gazon.

Au lieu de cela, ils peuvent simplement s’asseoir et profiter d’un spectacle incroyable entre Joshua et Usyk.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ ANTHONY JOSHUA À 25/1 POUR BATTRE OLEKSANDR USYK OU 60-1 POUR GAGNER DANS LES TOURS 1-6