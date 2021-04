Le stand du Congrès de la CAA à Assam reflète leur faillite mentale; Le résultat du sondage au Bengale occidental sera stupéfiant: le chef du BJP, JP Nadda

JP Nadda a déclaré que c’était la volonté politique du Premier ministre Narendra Modi et la stratégie du ministre de l’Intérieur Amit Shah qui ont aidé à résoudre l’agitation de Bodo.

Le président du BJP, JP Nadda, a exprimé aujourd’hui la confiance que le parti safran gagne l’Assam et forme également un gouvernement au Bengale occidental. Frappant au Congrès pour avoir promis une loi contre la CAA dans l’Assam, le président du BJP a déclaré que cela reflétait la faillite mentale du parti du Congrès, car une loi adoptée par le Parlement ne pouvait pas être annulée par la loi de l’État. Il a interrogé les gens et leurs connaissances limitées pour faire de telles garanties. Se référant à la vidéo présumée dans laquelle le chef de l’AIUDF Badruddin Ajmal a été vu en train de jeter le Gamosa (le stand emblématique de l’Assam), JP Nadda a de nouveau demandé si Ajmal était l’identité de l’Assam ou Srimanta Sankardev, Gopinath Bardoloi ou Bhupen Hazarika sont l’identité de l’Assam? Il a dit que les gens qui font de la politique d’opportunisme vont avec Badruddin Ajmal.

Le président du BJP a déclaré que l’Assam avait décidé de soutenir la NDA dirigée par le BJP. Il a affirmé que les électeurs ont pris une décision unilatérale dans les sondages de phase 1 et 2 et que leur décision pour la phase 3 semble également claire. Il a affirmé qu’une foule immense assiste aux rassemblements du BJP et que le parti formera un gouvernement dans l’État alors que tout l’Assam a décidé de voter pour la NDA.

Il a déclaré que c’était la volonté politique du Premier ministre Narendra Modi et la stratégie du ministre de l’Intérieur Amit Shah qui avaient aidé à résoudre l’agitation de Bodo qui durait depuis 50 ans et avait coûté des milliers de vies. Nadda a déclaré que CM Sarbananda Sonowal a mis en œuvre l’accord de Bodo dans la lettre et l’esprit et a répondu aux aspirations des gens.

JP Nadda a affirmé que c’était le BJP qui avait pris la responsabilité de faire des personnes qui détenaient des armes une partie de la société et qu’en raison de ses efforts, environ 2500 à 3000 personnes et plus de 4000 fusils d’assaut avaient été rendus jusqu’à présent.

Réagissant à la possibilité pour le CM du Bengale occidental Mamata Banerjee de se présenter à partir d’un autre siège, Nadda a déclaré que c’était la stratégie de Banerjee et que le BJP avait des informations selon lesquelles elle cherchait une autre circonscription. Il a affirmé que certaines personnes du TMC avaient informé le BJP du déménagement. Il a affirmé que Banerjee perdait Nandigram.

Le président du BJP a déclaré que le parti safran était sur le point de former un gouvernement au Bengale occidental et que les résultats des sondages seraient stupéfiants. Il a déclaré que le peuple du Bengale était impatient de renverser le gouvernement de Mamata Banerjee.

L’Assam et le Bengale occidental voteront pour la troisième phase le 6 avril. Le dépouillement aura lieu le 2 mai.

