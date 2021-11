Le Staples Center de LA sera renommé « Crypto.com Arena »

Le Staples Center, qui abrite les équipes sportives de Los Angeles, dont les Lakers, les Clippers, les Kings et les Sparks, prend un nouveau nom : « Crypto.com Arena ». Oui, Crypto Dot Com Arena. L’échange de crypto-monnaie a payé plus de 700 millions de dollars pour des droits de dénomination de 20 ans, selon le LA Times, ce qui en fait l’une des plus importantes transactions de ce type jamais réalisées. Staples a payé 100 millions de dollars pour les droits pendant 10 ans en 1999.

Le logo serait révélé le jour de Noël pour le match des Brooklyn Nets avec les Lakers, et la marque Staples Center devrait être progressivement supprimée d’ici juin. « Au cours des prochaines années, les gens considéreront ce moment comme le moment où la crypto a franchi le gouffre dans le courant dominant », a déclaré le PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, au LA Times. « C’est un geste tellement brillant de la part des gars de [venue owner] AEG, parce que la prochaine décennie appartient à la crypto.

L’attaquant vedette des Clippers, Paul George, est moins convaincu par cette décision. « J’ai grandi avec … le Staples Center étant l’endroit où jouer et l’endroit où il faut être », dit-il dans des commentaires rapportés par Ben Golliver du Washington Post. «Ce sera certainement bizarre. C’est le même endroit, mais c’est en quelque sorte dépouiller l’histoire ici… Heureusement que nous ne resterons pas ici trop longtemps. Les Clippers appartenant à Steve Ballmer déménagent dans une nouvelle arène appelée Intuit Dome en 2024; le Staples Center est actuellement la seule arène partagée par deux équipes NBA.

Crypto.com est basé à Singapour et propose une carte de débit de récompenses Visa qui peut être utilisée avec des crypto-monnaies stockées dans les comptes des utilisateurs après avoir été échangées sur son échange, ainsi que de fournir d’autres services crypto comme les NFT et son propre jeton. La société s’est déjà aventurée dans le parrainage sportif, notamment un accord de 100 millions de dollars avec la Formule 1 plus tôt cette année et divers partenariats avec des équipes telles que le Paris Saint-Germain, les Philadelphia 76ers et les Canadiens de Montréal.

La NBA, bien sûr, n’est pas étrangère à la technologie blockchain, s’étant associée à Dapper Labs pour lancer la plate-forme de cartes à collectionner Top Shot, l’une des implémentations les plus courantes de NFT à ce jour. Et plus tôt cette année, la maison American Airlines Arena de Miami Heat a été renommée d’après l’échange de crypto FTX.