Le Staples Center de Los Angeles officiellement renommé « Crypto.com Arena »

Le Staples Center d’AEG est officiellement rebaptisé Crypto.com Arena, la filiale d’Anschutz Corporation et la plate-forme de crypto-monnaie vieille de cinq ans ont annoncé ce matin.

AEG et Crypto.com devraient changer officiellement le nom du Staples Center le jour de Noël (lorsque les Lakers de Los Angeles joueront contre les Brooklyn Nets) et la célèbre arène de LA – qui a accueilli toutes sortes de concerts et d’événements musicaux depuis son ouverture en 1999 – fonctionnera comme la Crypto.com Arena pendant les 20 prochaines années dans le cadre de l’accord qui vient d’être révélé.

Le changement de nom du jour de Noël du Staples Center est spécifiquement prévu pour englober le début d’un «nouveau logo et d’autres actifs de marque, y compris la signalisation interne de l’arène», tandis que l’intégralité de la signalisation externe du site devrait être mise à jour d’ici juin 2022.

En plus de cette « image de marque et d’une signalisation haut de gamme à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation », les parties impliquées se préparent à déployer « une surface de 3 300 pieds carrés [Crypto.com-branded] espace d’activation à l’entrée du bâtiment » et « zones d’activation dédiées dans le hall principal de l’aréna et dans tout le campus LA LIVE ».

Enfin, en ce qui concerne les nuances de l’accord récemment finalisé, Crypto.com est devenu « un partenaire officiel de la plate-forme de crypto-monnaie » des Lakers de la NBA et des Kings de la LNH (mais pas des Clippers, car la franchise envisage de déménager dans une arène d’Inglewood), qui jouent leurs matchs à domicile dans l’installation d’environ 20 000 places.

Les négociations de l’accord de 700 millions de dollars « se sont rapidement terminées en raison d’une compréhension mutuelle des activités de chacun et d’un désir commun de collaborer et de créer quelque chose de vraiment unique », ont déclaré Crypto.com et AEG, et les supérieurs ont clairement indiqué qu’ils avaient l’intention de travailler ensemble sur d’autres projets pour aller de l’avant.

« Ce partenariat concerne l’avenir », a déclaré le président-directeur général d’AEG, Dan Beckerman. « AEG et Crypto.com partagent non seulement une vision de l’innovation et de l’avenir du sport et du divertissement, mais nous avons également un engagement commun envers nos communautés où nous travaillons et vivons. Nous sommes impatients de nous associer à Crypto.com pour créer des initiatives significatives afin de donner vie à cette vision dans les années à venir. »

Inutile de dire que le pacte d’AEG et Crypto.com exposera cette dernière plate-forme à toutes sortes de fans de musique, avec des événements tels que Calibash (14-16 janvier), les 64e Grammys (lundi 31 janvier), le Bud Light Super Bowl Music Fest (10-12 février) et un concert de Bad Bunny (24 février) actuellement au calendrier de la Crypto.com Arena.

Plus généralement, la crypto-monnaie joue un rôle de plus en plus important dans l’industrie de la musique, Dapper Labs, soutenu par Warner Music, ayant achevé un tour de table de 250 millions de dollars fin septembre. Et Money Man a reçu la semaine dernière l’intégralité d’une avance de 1 million de dollars en Bitcoin, bien que les fluctuations de la valeur de la monnaie numérique aient entraîné une perte d’environ 100 000 $ dans l’intervalle.