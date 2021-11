Le Staples Center sera renommé Crypto.com Arena le 25 décembre

Vous habituerez-vous au nouveau nom ? Image : Crypto.com

Crypto-monnaie et échange NFT Crypto.com a annoncé qu’il avait conclu un accord de licence de nom de vingt ans pour l’arène de Los Angeles actuellement connue sous le nom de Staples Center.

Le Staples Center, alias The House The Kobe Built, abrite les Lakers, les Clippers et les Kings, entre autres équipes et événements sportifs. Abritant les Grammy Awards et de nombreux concerts, il est également adjacent au Los Angeles Convention Center, où l’E3 se déroule depuis des décennies. Lorsque l’E3 reviendra à un événement en personne, la crypto-monnaie et les NFT domineront l’exposition du jeu à plus d’un titre et occuperont le devant de la scène lors de tous les événements E3 organisés dans l’arène.

Le nom de l’arène changera le 25 décembre et tous les panneaux et balises externes seront changés d’ici juin 2022. Mais ce n’est pas tout, selon l’annonce officielle :

En tant que partenaire exclusif des droits de dénomination, Crypto.com engagera chaque année des millions de fans de sports et de divertissement à travers des zones de marque premium de l’arène, y compris un espace d’activation de 3 300 pieds carrés à l’entrée du bâtiment, ainsi que des zones d’activation dédiées dans le hall principal de l’aréna et dans tout le campus LA LIVE. De plus, la nouvelle relation verra Crypto.com figurer en bonne place dans tout le site avec une marque et une signalisation haut de gamme à grande échelle à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation.

« Connue comme la capitale mondiale de la création, la ville de Los Angeles et les gens qui l’habitent ont toujours été des pionniers, repoussant les limites et innovant en tant que leaders mondiaux indéniables de la culture et du divertissement », a déclaré le cofondateur de Crypto.com. et PDG, Kris Marszalek dans une déclaration écrite.

Crypto.com s’est déjà associé aux Canadiens de Montréal, à la ligue de football italienne Lega Serie A et à Twitch Rivals.

Au moment de la rédaction, bien sûr, le site Web E3 Discover Los Angeles répertorie toujours l’arène comme le Staples Center. Mais après le 25 décembre, cela changera pour les deux prochaines décennies. Qu’est-ce que cet avenir apportera?