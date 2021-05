Le Starliner de Boeing s’est envolé vers la Station spatiale internationale… dans une simulation – .

Le programme Commercial Crew de la NASA a pris beaucoup plus de temps que prévu pour assurer un transport sûr et efficace vers la Station spatiale internationale. SpaceX avec son Crew Dragon et le Starliner de Boeing ont été confrontés à d’énormes retards qui ont retardé le programme de plusieurs mois. Finalement, Crew Dragon a tenu la promesse de SpaceX envers la NASA, mais Boeing est encore loin derrière. La tentative infructueuse de la compagnie d’effectuer un vol sans équipage vers l’ISS a abouti à une longue liste de changements demandés par la NASA. Maintenant que Crew Dragon emmène déjà des équipages d’astronautes vers et depuis la station spatiale, Boeing a enfin terminé un voyage vers le laboratoire en orbite… dans une simulation.

Dans un nouveau billet de blog, la NASA propose une mise à jour sur le programme Commercial Crew avec une histoire de Boeing et de la NASA accomplissant une mission simulée vers l’ISS en utilisant les systèmes présents sur le véritable vaisseau spatial Starliner. La «répétition générale de la mission intégrée», comme l’appelle la NASA, était un test d’un vol sans équipage vers la station spatiale et elle s’est déroulée au laboratoire d’intégration de logiciels et d’avionique de Boeing à Houston.

La mission simulée comprend toutes les cloches et sifflets d’un vol réel, du décollage à l’atterrissage. Les systèmes utilisés pour les différents aspects du lancement, du vol, de l’amarrage, de la mise hors tension, de la remise sous tension, du désamarrage, de l’atterrissage et de la mise hors tension définitive ont tous été mis à l’épreuve.

«L’AMR est l’un des nombreux exemples de l’engagement de Boeing à piloter des astronautes de la NASA de manière aussi sûre que possible», a déclaré Chad Schaeffer de la NASA dans un communiqué. «Les équipes système et logiciel conjointes de Boeing et de la NASA ont travaillé en étroite collaboration pour se préparer à la mission OFT-2, notamment en établissant des relations plus solides et en améliorant les processus qui rapportent des dividendes pour nos missions d’équipage commercial.

OFT-2, ou Orbital Flight Test… le 2ème, sera l’occasion pour Boeing de montrer qu’il a appris de ses erreurs avec la première mission sans équipage ratée vers l’ISS. Au cours de ce voyage, le vaisseau spatial a été lancé comme prévu, mais un problème d’horloge interne du vaisseau spatial l’a amené à brûler beaucoup trop de carburant une fois dans l’espace. Il n’y avait plus assez de carburant pour l’envoyer à l’ISS et le ramener chez lui, la mission a donc été interrompue et le vaisseau spatial a atterri en toute sécurité sur Terre sans atteindre son objectif le plus important.

À la suite de cette mission, la NASA a effectué un examen complet du travail de Boeing avec Starliner et a produit une liste massive de choses qu’elle souhaitait être corrigées ou modifiées. La NASA semble satisfaite d’avoir résolu tous ces problèmes et le prochain vol d’essai est prévu pour le 30 juillet. En supposant que le vol se passe bien (ce qui est en fait une hypothèse assez importante, compte tenu des circonstances), nous devrions nous attendre à un vol d’essai avec équipage au début de 2022. Si cette mission se déroule bien, Starliner pourrait être entièrement certifié pour une utilisation par la NASA l’année prochaine, ce qui permettrait de moyen pour lui de transporter régulièrement des astronautes dans l’espace et de rentrer chez eux.

