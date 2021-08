Le Starliner de Boeing voit le lancement d’août s’éloigner après de nouveaux problèmes de soupape

Le Starliner de Boeing est toujours cloué au sol alors que les ingénieurs luttent pour résoudre un problème avec les soupapes de propulsion qui menace de repousser le vol critique d’essai orbital-2 (OTF-2) en septembre.

La NASA, Boeing et United Launch Alliance (ULA) – une coentreprise entre Lockheed Martin et Boeing – s’efforcent de corriger un dysfonctionnement de la vanne qui s’est produit pendant la période précédant le lancement de l’OTF-2 de Starliner le 3 août.

Les ingénieurs ont travaillé “pour restaurer la fonctionnalité de plusieurs vannes du système de propulsion Starliner qui ne se sont pas ouvertes comme prévu lors du compte à rebours de lancement pour la tentative de lancement du 3 août. Les vannes se connectent à des propulseurs qui permettent des manœuvres d’abandon et en orbite”, selon un Article de blog de la NASA.

Dans l’installation d’intégration verticale (VIF) de l’ULA, à proximité du complexe de lancement spatial-41 de la station de force spatiale de Cap Canaveral, les ingénieurs ont pu mettre sous tension la capsule Starliner, lui permettant de recevoir des commandes pour aider à résoudre le problème qui a gardé la capsule mis à la terre la semaine dernière.

Les équipes continuent de travailler sur le système de propulsion du module de service de Starliner à l’intérieur de l’installation d’intégration verticale de @ULALaunch. @BoeingSpace a été en mesure de commander sept des 13 vannes ouvertes qui étaient auparavant en position fermée. En savoir plus : https://t.co/vlaOrJQa8q pic.twitter.com/PsGfK8jUmE9 août 2021

Sept des 13 vannes qui sont restées fermées alors qu’elles auraient dû s’ouvrir lors d’un test de pré-lancement ont maintenant été ouvertes par des ingénieurs, mais ils n’ont pas encore trouvé ce qui les maintient fermées. Boeing a été en mesure d’exclure les dommages physiques ou chimiques externes ou la corrosion des vannes concernées.

La NASA a déclaré que le Starliner restera dans le VIF jusqu’à ce que les ingénieurs aient été en mesure d’isoler le problème à la racine, de corriger le problème et de vérifier les “performances du système reproductibles”.

La NASA, Boeing et ULA examinent le calendrier pour déterminer toutes les fenêtres de lancement restantes en août que Boeing et ULA pourraient atteindre de manière réaliste. “Si toutes les fonctionnalités des valves peuvent être restaurées et la cause première identifiée”, a déclaré la NASA, “la NASA travaillera avec Boeing pour déterminer une trajectoire de vol pour l’importante mission sans équipage vers le [International Space Station (ISS)].”

(Crédit image : ULA)

Il s’agit de la deuxième tentative de Boeing pour amarrer sa capsule Starliner à l’ISS après la première tentative de mise en orbite, mais un dysfonctionnement de l’automatisation a empêché la capsule de s’approcher de l’ISS. Le rival de Boeing SpaceX, quant à lui, a déjà transporté des membres d’équipage humains vers l’ISS et les a ramenés sur Terre, après avoir amarré avec succès son vol d’essai sans équipage en mars 2019.

Il est difficile de sous-estimer l’importance de ce vol pour Boeing. SpaceX gagne une avance significative sur les sous-traitants traditionnels comme Boeing et Lockheed Martin, à tel point qu’il réduit sérieusement leurs revenus historiquement stables provenant du gouvernement et d’autres grands acteurs commerciaux et industriels.

Qu’on le veuille ou non, ce n’est plus seulement une question de fierté et d’ego pour Boeing. Si SpaceX continue de fonctionner aussi bien qu’il l’a fait pendant que Boeing se bat pour un premier vol d’essai sans équipage pour une capsule qui est censée éventuellement transporter des personnes vers l’ISS, et qui sait quand cela pourrait arriver à ce stade, Boeing et ULA pourraient découvrir que leurs contrats gouvernementaux lucratifs sont de plus en plus légers à chaque lancement réussi de SpaceX.