Le statut de blessure de LeBron James avant le match imminent des Lakers

LeBron James est tombé de manière effrayante lors du match des Lakers de Los Angeles contre les Grizzlies de Memphis dimanche soir.

À la suite d’une collision avec Desmond Bane, James a pu être vu se tenant le genou pendant une brève période.

Bien qu’il ait pu retourner à l’action, James a reconnu après le match qu’il aurait probablement besoin d’un traitement « 24 heures sur 24 » le lendemain.

Alors, quel est le statut de James avant le match de mardi contre les Spurs de San Antonio ? Selon la dernière mise à jour de l’équipe, il est « probable » de jouer.

Mettre à jour: Lundi matin, James a été rétrogradé à « discutable ».

En mars, lors d’un affrontement contre les Hawks d’Atlanta, Solomon Hill s’est écrasé sur James (dans un jeu sans doute sale) et l’a forcé à se retirer des 20 matchs suivants. Lorsqu’il est finalement revenu à temps pour les séries éliminatoires, il était clairement limité dans une certaine mesure.

« La première chose à laquelle je me suis dit, ‘Pas encore' », a déclaré James. « Parce que, évidemment, c’était presque similaire mais pas le même genre de jeu. Guy tombe dans ma jambe et vous ne pouvez rien y faire et je n’ai pas pu sortir ma jambe de là à temps.

Heureusement, il semble que ce ne sera pas le cas avec cette blessure. L’une des raisons pour lesquelles James a travaillé si dur sur sa transformation corporelle hors saison est également de mieux résister aux blessures potentielles.

De toute évidence, jusqu’à présent au moins, ses efforts portent leurs fruits.

Espérons que James puisse rester en bonne santé cette année, car les Lakers n’iront qu’aussi loin qu’il pourra les emmener. Jusqu’où cela sera-t-il finalement? Le temps nous le dira.

