Le statut de Charles Leclerc de golden boy de Ferrari est-il menacé ?

Charles Leclerc est le golden boy de Ferrari depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2019, mais pour la première fois, ce statut semble menacé.

L’équipe italienne a toujours privilégié une hiérarchie claire avec ses pilotes ; au cours de ce siècle, par exemple, Michael Schumacher, Fernando Alonso et Sebastian vettel ont été chefs d’équipe avec Rubens Barrichello, Felipe Massa et Kimi Raikkonen comme numéro deux respectif.

Leclerc semblait être leur homme principal pour les années à venir lorsqu’il a commencé à surpasser Vettel, la Scuderia lui offrant un contrat à long terme et remplaçant l’Allemand par Carlos Sainz, le second violon idéal. Ou alors ils pensaient.

Cependant, l’Espagnol a été bien plus que cela cette année, étant souvent le plus fort des deux et menant le Monégasque d’un demi-point avec six manches à jouer. Quand il a rejoint, il a dit qu’il n’avait pas l’intention d’être un acte de soutien, et les résultats le confirment

Cela pose la question : Leclerc doit-il s’inquiéter ?

« Montrez-nous lequel d’entre vous mène la bataille au sein de l’équipe Ferrari d’un demi-point en ce moment ? » 🙋‍♂️#F1 pic.twitter.com/mkt8AKAcmv – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 octobre 2021

Tout d’abord, il faut dire que le joueur de 23 ans n’a en aucun cas connu une mauvaise saison et a parfois été meilleur que jamais.

Au cours des 14 courses qu’il a terminées, il n’a franchi la ligne d’arrivée que quatre fois en dehors des six premiers et a terminé parmi les quatre premiers à quatre d’entre elles, bien qu’il soit dans une voiture de milieu de terrain. Le plus souvent, il a également battu son coéquipier.

Il a également été l’un des meilleurs sur la grille le samedi, décrochant deux pole positions, bien que grâce à Red Flags, et menant confortablement Sainz lors des qualifications.

La statistique la plus importante est bien sûr le décompte des points, et c’est là qu’il traîne. Pourquoi? Parce que lorsque des opportunités se sont présentées, Sainz a été le seul à intervenir.

Aucune opportunité n’a été plus grande que le Grand Prix de Monaco, où la Ferrari était très en tête. Alors qu’il décrochait la pole position, Leclerc a chuté peu de temps après et n’a pas pu prendre le départ de la course. Sainz, en revanche, ne s’est pas trompé et a terminé confortablement en P2.

C’était une histoire similaire à Sotchi. Là, les deux couraient en P4 et P8, emmenés par Sainz, quand la pluie s’est mise à tomber. Le joueur de 27 ans a parfaitement chronométré son arrêt au stand pour s’assurer un podium tandis que Leclerc a décidé d’essayer de rester en dehors des pneus slicks et a complètement abandonné les points.

Il n’est peut-être pas plus rapide, mais Sainz est celui qui a le plus souvent gardé son sang-froid sous la pression et a pris de gros risques lorsqu’ils se sont heurtés à l’équipe.

De telles qualités sont pour le moins importantes, mais ses performances ont-elles été suffisamment bonnes pour que Ferrari se demande si Leclerc devrait être leur numéro un à l’avenir ? Probablement pas.

D’une part, capitaliser sur des opportunités rares est une compétence plus cruciale que d’avoir un excellent rythme pour les deux en ce moment alors qu’ils sont au milieu de terrain. Aussi rapides qu’ils soient, il ne leur suffira pas d’obtenir des podiums, mais être opportunistes.

Mais si ou quand Ferrari redevient leader, le rythme absolu sera important, et il ne fait aucun doute que Leclerc a l’avantage dans ce département.

Comme mentionné précédemment, il a confortablement été le plus fort des deux en qualifications ainsi que dans des courses qui n’ont pas été frappées par une forme de chaos, et a prouvé en 2019 à quel point il était bon au volant d’une voiture de pointe.

De plus, à 23 ans, il va encore s’améliorer énormément, probablement plus que Sainz qui a quatre ans de plus et sans doute déjà dans ses premières années.

En effet, peut-être que les points les plus faibles du Monégasque maintenant – les accidents et la prise de décision – sont ceux qui deviendront sans aucun doute moins répandus à mesure qu’il gagnera en expérience. Pour preuve, il suffit de regarder le développement de Max Verstappen.

Même s’il ne surpasse pas confortablement son coéquipier dans les années à venir et que les deux restent à égalité, le fait qu’il soit un produit de l’académie Ferrari ferait sans aucun doute pencher la balance en sa faveur lorsqu’il s’agit de choisir son leader. .

Mattia Binotto et ses collègues ne s’inquiéteront pas de le faire tant qu’ils sont encore dans la bataille du milieu de terrain, mais l’histoire suggère que lorsque le cheval cabré revient à l’avant du terrain, que ce soit la saison prochaine ou plus tard, tous les œufs seront mis dans le panier d’un conducteur.

On ne sait pas qui ce sera grâce aux excellentes performances de Sainz cette année, et il a encore plus de temps pour revendiquer davantage ses droits.

Cependant, si Leclerc fait de son mieux, il sera sûrement l’homme qui mènera la charge lorsque Ferrari se battra enfin pour les titres.