Le statut de coopération multijoueur et de jeu croisé de House of Ashes expliqué

Houses of Ashes sortira bientôt et les amis pourront profiter d’une autre expérience de coopération multijoueur horrible malgré son manque de jeu croisé.

C’est le troisième volet de l’anthologie Dark Pictures, mais vous n’avez pas besoin d’avoir joué à Man of Medan ou à Little Hope. Les trois jeux sont des histoires de feu de camp distinctes malgré la présence constante de The Curator.

La première incursion d’Ashley Tisdale dans l’horreur sera disponible le 22 octobre et vous pourrez survivre à son histoire avec vos propres amis.

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes – Enemy of My Enemy Bande-annonce de la Gamescom

BridTV

4515

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes – Enemy of My Enemy Bande-annonce de la Gamescom

https://i.ytimg.com/vi/vc4Q8qsTMbg/hqdefault.jpg

851714

851714

centre

13872

Est-ce que House of Ashes est multijoueur ?

Il existe un mode multijoueur pour House of Ashes.

Semblable aux autres entrées de Dark Pictures Anthology, il existe un mode coopératif en ligne à deux joueurs. Cela vous permettra, à vous et à un partenaire, de partager la même histoire tout en contrôlant différents personnages et en prenant des décisions uniques.

Il existe également un mode soirée cinéma qui vous permettra, à vous et à quatre autres amis, de profiter d’une coopération locale en vous passant une seule manette. Consultez le site Web de Supermassive Games pour plus d’informations.

A-t-il du jeu croisé ?

House of Ashes n’a pas de multijoueur crossplay ou multiplateforme.

C’est un peu décevant que vous ne puissiez pas profiter de la coopération en ligne à deux joueurs sur PlayStation, Xbox et PC, mais cela n’a jamais été dans la série auparavant, donc son absence n’est pas surprenante.

Pour ceux qui envisagent de jouer au jeu seuls dans une pièce sombre sans lumière, nous recommandons toujours une deuxième partie avec un ami. C’est parce que la coopérative brille vraiment dans ces jeux, que vous travailliez ensemble ou que vous complotiez pour vous contrarier les uns les autres.

Dans d’autres nouvelles, le statut de coopération multijoueur et de jeu croisé de House of Ashes a été expliqué