Bien que Fox ait annulé son émission du Nouvel An plus tôt cette semaine, ABC va de l’avant avec le réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest la semaine prochaine. Le réseau a pris la décision après que le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que la chute du ballon à Times Square se poursuivrait, avec moins de personnes autorisées à y assister et des règles de sécurité plus strictes contre les coronavirus. Le statut de l’événement était remis en question alors que le nombre de nouveaux cas de coronavirus montait en flèche à mesure que la variante hautement contagieuse d’Omicron se propageait.

Après l’annonce de de Blasio, ABC a décidé de poursuivre ses plans pour Rockin’ Eve, tout en suivant les protocoles locaux et CDC, rapporte Deadline. Cela marquera le 50e anniversaire de Rockin’ Eve, qui est devenu l’émission de réveillon la plus regardée parmi les grands réseaux. Seacrest a été hébergé pour la première fois en 2005 et organise en solo depuis 2012. L’émission de l’année dernière n’avait réuni qu’une poignée de premiers intervenants.

L’émission spéciale de cette année devrait inclure le tout premier compte à rebours en espagnol de l’émission pendant une partie de la diffusion en direct du Puerto Rick Convention Center, où Daddy Yankee se produira. Les artistes de cette année incluent Avril Lavigne, Travis Barker, AJR, Big Boi, French Montana, Macklemore avec Ryan Lewis, Måneskin, Masked Wolfe, Mae Miller, OneRepublic et Walker Hayes. LL Cool J et Billy Porter se produiront à partir d’un bateau fluvial sur le fleuve Mississippi. Journey, Karol G et la star du R&B Chloe se produiront depuis New York.

Les responsables de New York ont ​​déjà déclaré que les personnes assistant à la chute du ballon de Times Square devaient montrer une preuve de vaccination, mais la propagation de la variante du coronavirus Omicron a mis l’événement en danger. Mercredi, les autorités ont décidé que l’événement se poursuivrait, mais seulement 15 000 personnes environ seront autorisées à entrer dans une zone pouvant généralement accueillir 58 000 personnes. Les fêtards ne seront pas autorisés à entrer dans la zone avant 15 h HE. Tout le monde devra porter un masque facial et montrer une pièce d’identité avec photo pour entrer, a déclaré le bureau du maire.

« La saison des vacances de cette année n’est peut-être pas celle que nous espérions, mais nous pouvons toujours passer de joyeuses fêtes de fin d’année », a déclaré le commissaire à la santé de la ville, le Dr Dave A. Chokshi, dans l’annonce de mercredi. « Tous les New-Yorkais devraient se faire vacciner et booster dès que possible. Portez un masque facial de qualité et restez à la maison si vous vous sentez malade, quelle que soit la légèreté de vos symptômes. »