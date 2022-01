Le statut de jeu croisé de Deep Rock Galactic expliqué pour PS4, Xbox et PC

Deep Rock Galactic est l’un des jeux gratuits PS Plus de janvier 2022 et son statut multijoueur crossplay et multiplateforme est malheureux pour les joueurs PlayStation, Xbox et PC.

Le jeu est sorti depuis 2020 pour Microsoft et Steam, mais c’est la première fois qu’il rejoint PlayStation. Bien qu’il soit disponible pour les fidèles de Sony en tant qu’offre PS Plus, ceux sur les ordinateurs et les consoles Microsoft peuvent également l’obtenir gratuitement via Xbox Game Pass.

C’est un jeu de tir coopératif vraiment amusant impliquant des grottes sombres, des extraterrestres et des nains glorieusement barbus, mais vous serez légèrement déçu si vos amis jouent sur d’autres systèmes.

Est-ce que Deep Rock Galactic est un jeu croisé ?

Le seul jeu croisé disponible pour Deep Rock Galactic se situe entre Xbox et la version PC Windows 10 du jeu.

En dehors de cela, il n’y a pas de multijoueur multiplateforme disponible entre PlayStation et Xbox. La version Steam ne prend pas non plus en charge le multijoueur avec Xbox ou PlayStation, ce qui est décevant.

Cependant, malgré ce qui précède, la version Steam prend en charge la progression croisée avec Windows 10 et Xbox. Le problème est que vous devez transférer votre sauvegarde manuellement, mais – heureusement – ​​il existe un très bon tutoriel sur Reddit.

Deep Rock Galactic propose-t-il un multijoueur multiplateforme ?

Il n’y a pas de multijoueur multiplateforme pour Deep Rock Galactic entre PlayStation, Xbox et Steam, mais les utilisateurs de PS4 peuvent jouer avec PS5.

Ceci est confirmé dans la mise à jour de la feuille de route du développeur pour la saison 02 et au-delà. Il est toujours légèrement décevant que le jeu croisé ne soit pas disponible, mais au moins les lecteurs Sony ne sont pas limités aux utilisateurs de matériel de dernière génération ou de génération actuelle.

Quant à savoir si le multijoueur multiplateforme sera implémenté à l’avenir, la feuille de route du développeur indique qu’ils recherchent des solutions. Cependant, ils ne promettent pas que la fonctionnalité sera ajoutée car il s’agit d’une petite équipe de développement.

Pas de jeu croisé, mais les sauvegardes sont compatibles et peuvent être interverties. – Deep Rock Galactic (@JoinDeepRock) 27 mai 2021

Comment obtenir gratuitement

Vous pouvez obtenir gratuitement le jeu de tir coopératif à quatre sur PlayStation en rejoignant PS Plus avant le 1er février. Si vous n’êtes pas déjà abonné, vous pouvez vous inscrire pour 6,99 £ par mois, 19,99 £ tous les trois mois ou 49,99 £ pour une année entière.

Pour ceux qui jouent sur Xbox ou PC, vous pouvez y jouer gratuitement en rejoignant Xbox Game Pass. Cela coûte 7,99 £ ou 10,99 £ par mois selon que vous optez pour un abonnement standard ou ultime.

