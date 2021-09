Le statut de jeu croisé de NBA 2K22 et la progression entre les générations expliqués

in

NBA 2K22 sort bientôt et les développeurs ont expliqué son statut multijoueur crossplay et cross platform ainsi que son utilisation de la progression cross-gen.

Prévu pour le lancement le 10 septembre, les développeurs ont récemment fourni une présentation approfondie du gameplay qui parle de tous ses nouveaux badges, de son nouveau compteur de coups et d’autres améliorations de la qualité de vie. Ils ont également récemment révélé les annonceurs PA pour chaque arène.

Alors que le titre a l’air amusant avec son gameplay traditionnel et ses détails impeccables tels que des têtes chauves en sueur et des aisselles trempées, il y a de mauvaises nouvelles en ce qui concerne le jeu croisé.

NBA 2K22 | Bande-annonce officielle du gameplay

BridTV

4626

NBA 2K22 | Bande-annonce officielle du gameplay

https://i.ytimg.com/vi/OcUzwnA569M/hqdefault.jpg

855158

855158

centre

13872

NBA 2K22 propose-t-il un mode multijoueur multiplateforme ?

Il n’y a pas de multijoueur crossplay ou multiplateforme dans NBA 2K22.

Cela marque une autre année où les amis sur PlayStation, Xbox et PC ne peuvent pas jouer ensemble, ce qui est décevant. Malheureusement, aucune explication n’a été fournie pour expliquer pourquoi la fonctionnalité reste absente du basket-ball ainsi que de la plupart des autres jeux de sport.

MLB The Show 21 est l’un des titres sportifs les plus récents à ajouter le multijoueur multiplateforme, donc j’espère qu’il sera ajouté à NBA, Madden et FIFA l’année prochaine.

La NBA 2K22 est-elle cross-gen ?

Il y a une progression intergénérationnelle pour NBA 2K22 sur PlayStation et Xbox.

La FAQ du jeu indique que cela compte pour MyTeam. Fondamentalement, vous pourrez aligner n’importe lequel de vos joueurs sur les systèmes de génération PlayStation ou Xbox.

Cependant, le jeu croisé ne sera toujours pas disponible dans toutes les familles de consoles. Cela signifie que les joueurs PS4 ne pourront pas jouer avec PS5, et idem pour Xbox One avec Series X/S.

Bien qu’il soit décevant que la PS4 ne puisse pas jouer avec la PS5, c’est finalement parce qu’il existe des différences significatives entre les versions de dernière génération et de nouvelle génération du jeu.

Comment acheter un forfait cross-gen

Vous pouvez acheter le pack cross-gen pour 74,99 £ sur PlayStation ou Xbox.

Cela vous fournira les versions PS4 et PS5, Xbox One et Series X/S du jeu en fonction de votre plate-forme. Il viendra également avec les bonus suivants :

10 000 points MyTEAM + 10 jetons MyTEAM 22 packs promotionnels MyTEAM Boosts de compétences MyCAREER Chaussure Diamond Jordan Carte MyTEAM Carte Coach MyTEAM Pack 4 T-shirts MyPLAYER

Juste pour que vous le sachiez, vous obtiendrez également les versions de dernière génération et de nouvelle génération si vous achetez plutôt l’édition 75e anniversaire. Si vous achetez le forfait Standard, vous ne pourrez pas passer gratuitement à la nouvelle génération.

JEUX 2K : Nouveaux badges et compteur de tir expliqués pour NBA 2K22

Dans d’autres nouvelles, les jeux gratuits PS Now de septembre 2021 et la date de sortie de PlayStation Plus