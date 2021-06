Le statut de titulaire de Benjamin Pavard en question pour la France contre le Portugal

Benjamin Pavard risque d’être relégué sur le banc pour le dernier match de la phase de groupes de l’Euro 2020 de la France contre le Portugal cette semaine. Le défenseur du Bayern Munich a suscité beaucoup de controverse avec la gestion par le personnel médical français de sa blessure à la tête lors de la victoire 1-0 contre l’Allemagne lorsque Robin Gosens lui a claqué et il a également subi un coup lors du match nul 1-1 d’hier contre la Hongrie à un plein Puskas Arena.

S’adressant au média français Telefoot (via L’Equipe), le manager de la France Didier Deschamps a révélé qu’il aurait très bien pu retirer Pavard hier s’il avait connu tous les détails de sa chute au début de la première moitié du tirage. “Il a fait une très mauvaise chute en début de match qui a eu un impact, les joueurs quand ils sont sur le terrain ils veulent y rester, même quand ils sont sur une jambe”, a déclaré Deschamps.

Deschamps a estimé que Pavard n’a pas nécessairement révélé la gravité du coup qu’il a subi lors de la chute au début de la première mi-temps, et c’est pourquoi il n’a pas pensé à le retirer. Avec le recul, cela s’est avéré être une erreur car Pavard a lutté pendant de longues périodes et a été battu pour le rythme par le Hongrois Attila Fiola pour son but juste avant le coup de sifflet de la mi-temps. “C’est vrai qu’avec le recul, mais c’était totalement le contraire (du banc français) et comme Benjamin n’a pas communiqué sur son état par rapport à cette chute, j’aurais pu le faire sortir, je n’avais pas l’information. Même si dans un match où on est en retard, je préfère garder les remplaçants pour la phase offensive, j’aurais pu (le lâcher), je ne l’ai pas fait”, a expliqué Deschamps.

Bien sûr, Deschamps avait déjà apporté un changement défensif à la formation de départ, faisant entrer Lucas Digne d’Everton pour Lucas Hernandez du Bayern, qui avait subi un coup lors d’une séance d’entraînement en préparation du match contre la Hongrie. Si Pavard ne peut pas aller contre le Portugal, il serait probablement remplacé par Jules Kounde de Séville à l’arrière droit.

Deschamps a également été interrogé sur le protocole de commotion cérébrale pour l’affrontement de Pavard avec Gosens lors de la victoire contre l’Allemagne qui avait reçu de nombreuses critiques. Il s’était entraîné avec l’équipe dans les jours qui ont suivi la collision de Gosens, et Deschamps a affirmé qu’il n’y avait aucune indication qu’il ne devrait pas commencer contre la Hongrie. « Ce n’est pas le fait de ce qu’il a eu contre l’Allemagne, ça a été un choc, je vous le réaffirme il n’y a pas eu de commotion, tout a été très bien fait par notre médecin, j’ai vu un Benjamin à l’entraînement en totale possession de ses moyens, ” il a dit.