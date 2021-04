Le statut d’État de Washington DC fait face à une bataille difficile au Sénat américain ⋆ .

Le projet de loi d’admission à l’État de Washington DC qui a été adopté jeudi par la Chambre des représentants fait face à une bataille difficile au Sénat américain.

La législation abrogerait le 23e amendement de la Constitution américaine, qui permet aux résidents de DC de voter aux élections présidentielles. La législation redessinerait les frontières existantes de la capitale nationale pour créer «l’État de Washington, Douglass Commonwealth».

Le projet de loi donnerait également à DC un représentant à la Chambre et deux sénateurs américains. Le projet de loi adopté à la Chambre à la suite du débat 216-208, dans le sens d’un parti.

Les démocrates ont fait valoir que les résidents de DC devraient être pleinement représentés au Congrès puisqu’ils paient des impôts fédéraux sur le revenu.

«Nous nous réunissons pour réparer un tort; 750 000 compatriotes américains se voient refuser le droit d’être représentés au sein de leur Congrès là où se trouve le Congrès », a déclaré le représentant démocrate de Virginie, Gerry Connolly. «Ironiquement, c’est la seule capitale du monde démocrate qui refuse à ses propres citoyens le droit de voter pour être représentés. Corrigeons ce problème après 200 ans. »

Les républicains de la Chambre ont présenté une proposition alternative pour permettre aux résidents de DC de voter dans le Maryland, ce qui leur donnerait une représentation votante à la Chambre et au Sénat. L’idée a été initialement proposée comme un amendement au projet de loi sur l’État, mais la majorité démocrate du comité de surveillance de la Chambre et de réforme du gouvernement l’a giflée. Il n’a pas réussi à gagner du terrain après que le projet de loi sur l’État a été adopté par le comité.

Au cours du débat sur le projet de loi à la Chambre, les républicains ont déclaré que donner aux résidents de DC une représentation dans l’État du Maryland avait plus de sens que de créer un nouvel État.

«Mon projet de loi réunirait les zones résidentielles du district avec le Maryland, comme cela a été fait avec la Virginie en 1847», a déclaré le républicain Dusty Johnson du Dakota du Sud. «Ce plan donnerait le plein droit de vote dont nous avons tant entendu parler ce matin, sans ignorer la Constitution ou les réalités pratiques de ce qui constitue un État.

«Et donc je dis à mes collègues de l’autre côté de l’allée, si votre objectif est vraiment le suffrage, alors faisons-le ensemble. Laissons de côté la rhétorique de division que nous avons entendue et travaillons ensemble pour élaborer une solution appropriée et bipartisane pour donner une représentation au peuple de DC »

Le représentant républicain du Maryland, Andy Harris, a approuvé l’idée de laisser les résidents de DC voter dans le Maryland.

«C’est la terre du Maryland dont nous parlons», a déclaré Harris sur le sol. «Cette terre a été donnée aux fins d’une enclave fédérale par le Maryland. Comment le Congrès a-t-il osé lui enlever les terres du Maryland?

Dans une récente interview avec Just the News, le sénateur fantôme de Washington DC, Paul Strauss, a réagi à la proposition de laisser les résidents de DC voter dans le cadre du Maryland.

«Nous ne voulons pas voter dans le Maryland», a déclaré Strauss. «Le Maryland ne veut pas que nous votions là-bas. Nous ne faisons pas partie du Maryland. Nous ne l’avons pas été depuis 1790. La frontière entre le Maryland et Washington DC existe depuis 1790. C’est l’une des plus anciennes frontières d’État… nous avons des États qui comptent beaucoup moins d’habitants que le Maryland. Je veux dire, le Wyoming pourrait utiliser plus de personnes.

«Le Dakota du Sud a très peu d’électeurs. J’ai obtenu plus de voix à mon siège pour le sénateur fantôme que le sénateur américain du Dakota du Nord. Je veux dire, peut-être qu’ils pourraient utiliser davantage d’électeurs là-bas, mais personne ne prendra cela au sérieux parce que faire voter des électeurs d’un endroit aux élections d’un autre endroit est juste une idée stupide et cela ne mérite pas vraiment d’être sérieusement considéré.

Le représentant républicain du Texas, Louie Gohmert, a déclaré que les résidents de DC “ne devraient pas avoir à payer d’impôt fédéral sur le revenu” puisque DC n’est pas un état. Il a déclaré que les démocrates au fil des ans se sont opposés à ses efforts pour permettre aux résidents de DC d’être exonérés de l’impôt fédéral sur le revenu, car cela nuirait à leur volonté de devenir un État.

“S’il s’agissait de fiscalité sans représentation, j’aurais une flopée de démocrates coparrainant le projet de loi que j’ai déposé pendant de nombreux mandats pour éliminer l’impôt fédéral sur le revenu dans le district de Columbia”, a déclaré Gohmert à la Chambre, “mais je on nous a dit il y a des années, nous n’allons pas nous joindre à votre projet de loi car cela affaiblirait nos chances d’obtenir un représentant, votant à part entière, de DC. C’est de cela qu’il s’agit.

«C’est une question de principe pour certains d’entre nous», a-t-il ajouté, «et nous avons eu un petit avant-goût lorsque le maire de DC d’un parti opposé du président Trump n’était pas sûr qu’elle allait fournir la police pour protéger la Maison Blanche. Il s’agit de la Constitution et du principe. »

Strauss a déclaré que les partisans de l’État de Washington tenteront de faire valoir que l’obstruction législative ne devrait pas s’appliquer au projet de loi sur la création d’un État. Actuellement, 60 votes sont nécessaires pour surmonter une obstruction systématique et faire progresser la législation. Strauss a également déclaré que les démocrates du Sénat n’avaient pas encore 51 voix pour le projet de loi d’admission à l’État.

Le représentant démocrate du Maryland Jamie Raskin a répondu aux républicains qui pointent vers DC. histoire de voter pour les démocrates et d’appeler l’État de DC une «prise de pouvoir». «Ils ne voient pas la fiscalité sans représentation», a déclaré Raskin. «Ils ne voient pas le service militaire sans représentation alors que des dizaines de milliers de personnes de la capitale nationale ont servi l’Amérique dans toutes les guerres que nous ayons jamais eues depuis la guerre révolutionnaire. Tout ce qu’ils voient, ce sont deux nouveaux sénateurs démocrates libéraux. Mais cela va à l’encontre de tout ce en quoi nous croyons à propos de la démocratie américaine. Nous ne refusons pas aux gens le droit de voter en fonction de nos attentes quant à la manière dont ils voteront. »