Le statut du prince Charles «a changé du jour au lendemain» après la mort de Philip – «Il faut du temps pour réfléchir» | Royal | Nouvelles

Le prince Charles a été l’héritier du trône pendant la majeure partie de sa vie, sa mère la reine étant couronnée alors qu’il n’était qu’un enfant en bas âge. Cependant, le rôle de patriarche de la maison de Windsor est resté fermement entre les mains du prince Philip pendant plus de sept décennies.

À la suite de la mort de son père, le prince Charles s’est retrouvé à la fois prince de Galles et patriarche de la famille royale.

Ce changement “l’a impacté à la fois professionnellement et personnellement”, selon une source, qui a ajouté que le prince Charles voulait un peu de temps pour “réfléchir seul” après les funérailles.

La source a déclaré au chroniqueur de MailOnline Dan Wootton: “Charles sentait qu’il voulait réfléchir seul.

«Il souhaite également s’occuper des milliers de lettres qui lui ont été envoyées pour exprimer ses condoléances à la mort de son père.

«Il est parfaitement conscient que c’est un moment extrêmement important dans sa vie et il a le sentiment qu’il a le poids sur le monde de ses épaules.

«Toute sa vie, il a été l’héritier du trône, mais le prince Philip était le patriarche de la famille.

«Du jour au lendemain, cela a changé et cela l’a impacté à la fois professionnellement et personnellement.

“Il a besoin de temps pour réfléchir et envisager l’avenir de la famille royale après une semaine très difficile.”

Parmi les questions susceptibles d’être au premier plan de l’esprit du prince en ce qui concerne la famille royale, il y a la nécessité de trouver un équilibre entre l’énorme charge de travail et le nombre décroissant de membres de la famille royale en activité.

De plus, on pense que la querelle entre les Sussex et le reste des Windsors est loin d’être guérie.

Dans les 24 heures suivant les funérailles du prince Philip, le prince Charles se serait rendu chez lui à Llwynywermod, juste à l’extérieur des Brecon Beacons.

Cette ferme reconvertie de trois chambres se trouve sur le domaine gallois appartenant au duché de Cornouailles.

Le prince et la duchesse de Cornouailles y passent généralement quelques jours chaque été.

Cependant, on pense que le prince Charles s’est rendu au Pays de Galles sans sa femme bien-aimée pour traiter correctement la mort de son père et penser à l’avenir.

La source a déclaré: «Il n’y a pas de meilleur endroit pour Charles pour accepter son chagrin et commencer à penser à son avenir.

“Il a un montant intimidant à considérer, y compris les tensions persistantes entre William et Harry qui ne seront pas facilement résolues.”

On pense que le prince Charles, le prince William et le prince Harry se sont rencontrés en personne à Windsor après les funérailles du duc d’Édimbourg.

Il s’agissait de leur première conversation en personne depuis mars 2020 et a eu lieu plus d’un mois après l’interview incendiaire de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui ne travaillent plus à temps plein dans la famille royale, ont raconté à Mme Winfrey leurs difficultés pendant leur mandat en tant que membres supérieurs du cabinet.

Ils ont également affirmé qu’ils n’étaient pas soutenus par la famille royale et le palais bien qu’ils aient demandé de l’aide.

Le prince Harry a déclaré qu’il se sentait “vraiment déçu” par son père, qui, selon lui, a vécu une expérience similaire à la sienne mais ne l’a pas aidé.

S’adressant au journaliste américain, Harry a déclaré: “Il y a beaucoup à travailler là-bas, vous savez?

«Je me sens vraiment déçu, car il a vécu quelque chose de similaire.

«Il sait à quoi ressemble la douleur, et c’est… et Archie est son petit-fils.

“Mais, en même temps, tu sais, je, bien sûr que je serai toujours … Je l’aimerai toujours, mais il y a eu beaucoup de mal.

“Et je continuerai à en faire une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation.”