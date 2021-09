Le statut exclusif de Wolverine PS5 expliqué pour Xbox et PC

PlayStation a choqué le monde en révélant un jeu Wolverine exclusif à la PS5 et donc une mauvaise nouvelle pour tous les fans de Marvel sur Xbox et PC.

La vitrine PlayStation était un événement lourd de super-héros alors que nous avons eu un autre regard sur les Gardiens de la Galaxie, et nous avons également eu droit à un teaser important pour Spider-Man 2. Non seulement ce teaser a confirmé le retour de la bromance de Miles et Peter, mais il a également révélé l’arrivée du Venom débarrassé.

Marvel a clairement conquis le paysage du jeu vidéo similaire à celui d’Hollywood, et leur prochaine sortie mettra en vedette Logan sans le spandex jaune.

Le jeu Wolverine sera-t-il sur Xbox ?

Wolverine d’Insomiac Games ne sera pas activé ou ne viendra pas sur Xbox Series X car il s’agit d’une exclusivité PS5.

Son statut de nouvelle génération signifie qu’il ne sera pas non plus disponible sur PS4 comme Spider-Man 2 mais contrairement à Spider-Man Miles Morales et God of War Ragnarok. Nous en savons très peu sur le jeu en développement, car tout ce que la bande-annonce montrait vraiment était les jointures battues de Logan, puis ses célèbres griffes.

Il n’y a aucune mention de X-Men et cela ne montre pas non plus son visage et comment il se compare à Hugh Jackman.

Est-ce que ça arrive sur PC ?

Le tag exclusif PS5 de Sony signifie qu’il ne vient pas non plus sur PC.

Certains des titres propriétaires de Sony ont fait leur chemin vers des ordinateurs tels que Horizon Zero Dawn, mais beaucoup d’autres ne l’ont pas fait, comme Spider-Man, The Last Of Us et Bloodborne. Uncharted 4 et Lost Legacy viennent d’être annoncés pour PC, il est donc possible que d’autres exclusivités PlayStation arrivent sur Steam.

Pour l’instant, Logan d’Insomniac Games ne vient pas sur Steam ou sur la boutique Epic Games, mais il y a plus de chances que cela se produise dans un avenir lointain qu’il n’y en a pour Xbox.

Quand sort le jeu Wolverine ?

Il n’y a pas de date de sortie pour la sortie du jeu vidéo Wolverine.

Le blog PlayStation dit qu’il est au début du développement, et nous ne nous y attendons pas avant au moins 2024. En effet, aucune fenêtre de sortie n’a été fournie contrairement à Spider-Man 2, et 2023 devrait être l’année du Web. -frondeur.

