Le statut mondial de l’Allemagne a porté un coup brutal alors qu’un nouveau pays revendique le passeport le plus puissant | Monde | Des nouvelles

L’indice de passeport mondial de Global Citizen Solution suggère que l’Allemagne a été éliminée de la première place par les Émirats arabes unis (UEA), qui les années précédentes n’apparaissaient même pas dans le top 10.

Les détenteurs d’un passeport de l’UEA peuvent entrer dans 105 pays au total sans visa, 55 avec un visa à l’arrivée et ont besoin d’un visa dans 38 pays avant l’entrée.

Les pays nécessitant un visa sont le Ghana, la Corée du Nord et les États-Unis.

Le visa à l’arrivée signifie qu’à leur arrivée dans un pays, les touristes doivent faire la queue pour demander et payer un visa.

Les touristes allemands ne peuvent pas entrer dans autant de pays « sans restriction ».

Ils ont besoin d’un visa dans 46 pays au total, d’un visa à l’arrivée dans 39 et peuvent entrer dans 152 pays sans visa.

L’Allemagne, la Finlande et l’Italie se sont toutes classées deuxièmes du classement de cette année avec un total de 151 pays sans visa ou avec visa à l’arrivée.

Les détenteurs de passeports allemands doivent actuellement demander un visa à l’avance dans 46 pays, dont l’Afghanistan, la Chine, la Corée du Nord et la Russie.

Au total, 199 pays et territoires sont comparés pour déterminer quel passeport est le « plus puissant » et présente le plus d’avantages et d’inconvénients en voyage.

Cependant, la pandémie a également eu un impact sur les résultats, car de nombreux pays mettent en œuvre des interdictions de voyager dans le but de freiner la propagation du virus.

Des pays comme le Japon et la Malaisie restreignent toujours l’entrée des touristes.

Au bas du classement mondial se trouvent l’Irak et l’Afghanistan, où les détenteurs de passeports ne sont autorisés à voyager que dans 34 pays sans visa.

Le Royaume-Uni s’est classé sixième avec la Grèce, la Slovaquie, l’Irlande et les États-Unis.

Les détenteurs d’un passeport britannique peuvent voyager dans 149 pays sans visa, 49 pays nécessitant un visa.

Ils comprennent la Chine, l’Inde et la Russie.